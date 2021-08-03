Баскетболисты США одолели Испанию и вышли в полуфинал Олимпиады

Было ощущение, что если кто и сможет обыграть "звездно-полосатых, так это Испания. Хотя задача перед подопечными экс-наставника подмосковных "Химок" Серджио Скариолы стояла сложнейшая: одно дело обыграть американцев на старте турнира, как французы, другое - в полуфинале.

И по первой половине встречи казалось, что все возможно. Американские то ли не раскачались, то ли возрастная сборная Испании еще была полна сил, но до перерыва игра шла абсолютно равная. И даже с преимуществом испанцев: сборной США постоянно приходилось догонять соперника.

Все изменилось после паузы. Включился Кевин Дюрант. Его три "трехи" подряд стали ключевым фактором игры. Испанцы потом еще несколько раз подбирались к сопернику (но счет не сравнивали), однако окончательно прийти в себя после нокаута сборной США так и не смогли. Дюрант с 27 очками в итоге стал самым результативным игроком по обе стороны площадки.

Ну а американцев в полуфинале ждет победитель пары Аргентина - Австралия.