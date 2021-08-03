Баскетболисты США одолели Испанию и вышли в полуфинал Олимпиады
Было ощущение, что если кто и сможет обыграть "звездно-полосатых, так это Испания. Хотя задача перед подопечными экс-наставника подмосковных "Химок" Серджио Скариолы стояла сложнейшая: одно дело обыграть американцев на старте турнира, как французы, другое - в полуфинале.
И по первой половине встречи казалось, что все возможно. Американские то ли не раскачались, то ли возрастная сборная Испании еще была полна сил, но до перерыва игра шла абсолютно равная. И даже с преимуществом испанцев: сборной США постоянно приходилось догонять соперника.
Все изменилось после паузы. Включился Кевин Дюрант. Его три "трехи" подряд стали ключевым фактором игры. Испанцы потом еще несколько раз подбирались к сопернику (но счет не сравнивали), однако окончательно прийти в себя после нокаута сборной США так и не смогли. Дюрант с 27 очками в итоге стал самым результативным игроком по обе стороны площадки.
Ну а американцев в полуфинале ждет победитель пары Аргентина - Австралия.
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа