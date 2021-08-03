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Идет  день олимпиады
03.08.2021 10:36
Рубрика: Спорт

Баскетболисты США одолели Испанию и вышли в полуфинал Олимпиады

Матч с самой громкой вывеской на олимпийском баскетбольном турнире уже состоялся. Во встрече действующих чемпионов мира испанцев и действующих олимпийских чемпионов американцев сильнее оказались США - 95:81.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: Aris MESSINIS / AFP Фото: Aris MESSINIS / AFP
Фото: Aris MESSINIS / AFP
Фото: Getty Images
Мужская и женская сборные России по баскетболу сделали серебряный дубль

Было ощущение, что если кто и сможет обыграть "звездно-полосатых, так это Испания. Хотя задача перед подопечными экс-наставника подмосковных "Химок" Серджио Скариолы стояла сложнейшая: одно дело обыграть американцев на старте турнира, как французы, другое - в полуфинале.

И по первой половине встречи казалось, что все возможно. Американские то ли не раскачались, то ли возрастная сборная Испании еще была полна сил, но до перерыва игра шла абсолютно равная. И даже с преимуществом испанцев: сборной США постоянно приходилось догонять соперника.

Все изменилось после паузы. Включился Кевин Дюрант. Его три "трехи" подряд стали ключевым фактором игры. Испанцы потом еще несколько раз подбирались к сопернику (но счет не сравнивали), однако окончательно прийти в себя после нокаута сборной США так и не смогли. Дюрант с 27 очками в итоге стал самым результативным игроком по обе стороны площадки.

Ну а американцев в полуфинале ждет победитель пары Аргентина - Австралия.

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