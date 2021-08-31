Шабалина завоевала третье золото Паралимпийских игр в Токио

Валерия Шабалина завоевала третью золотую медаль на проходящих в Токио Паралимпийских играх.

Во вторник 26-летняя россиянка стала первой в заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Она победила с результатом 2 минуты 20,99 секунды. Второе и третье место в заплыве заняли спортсменки из Великобритании Бетани Ферт и Луиза Фиддс.

Для Шабалиной это уже третья золотая медаль, выигранная в Токио. Ранее она побеждала на дистанциях 100 м баттерфляем и 200 м вольным стилем.

После победы Шабалиной в активе сборной России стало 24 золотые медали. Также завоеваны 13 серебряных и 33 бронзовые награды. Российская команда занимает третье место в общекомандном зачете после команд Китая и Великобритании.