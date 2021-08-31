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31.08.2021 12:40
Рубрика: Спорт

Шабалина завоевала третье золото Паралимпийских игр в Токио

Текст: Максим Домчев
Валерия Шабалина завоевала третью золотую медаль на проходящих в Токио Паралимпийских играх.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Во вторник 26-летняя россиянка стала первой в заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Она победила с результатом 2 минуты 20,99 секунды. Второе и третье место в заплыве заняли спортсменки из Великобритании Бетани Ферт и Луиза Фиддс.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Для Шабалиной это уже третья золотая медаль, выигранная в Токио. Ранее она побеждала на дистанциях 100 м баттерфляем и 200 м вольным стилем.

После победы Шабалиной в активе сборной России стало 24 золотые медали. Также завоеваны 13 серебряных и 33 бронзовые награды. Российская команда занимает третье место в общекомандном зачете после команд Китая и Великобритании.

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