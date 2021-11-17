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17.11.2021 19:28
Рубрика: Спорт

Экс-первая ракетка мира Курье назвал секрет успеха Медведева

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8613)
Вторая ракетка мира Даниил Медведев сделал еще один шаг на пути к защите титула на Итоговом чемпионате ATP. Российский теннисист гарантированно вышел из группы в полуфинал с первого места.
Даниил Медведев потратил много сил в матче против Саши Зверева. Россиянин признался, что у него руки тряслись. Фото: AP Даниил Медведев потратил много сил в матче против Саши Зверева. Россиянин признался, что у него руки тряслись. Фото: AP
Даниил Медведев потратил много сил в матче против Саши Зверева. Россиянин признался, что у него руки тряслись. Фото: AP

На старте, напомним, Медведев обыграл поляка Хуберта Хуркача, а накануне одолел представителя Германии Александра Зверева со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Несмотря на то, что Даниил оказался сильнее в пятый раз подряд, нельзя сказать, что россиянин доминировал. Напротив, матч получился нервным и напряженным.

Фото: GettyImages
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- Саша прочно держится в топ-10. Когда встречаешься с таким соперником, статистика может перевернуться. Вот ты выиграл несколько матчей подряд, а потом столько же проиграл, - приводит слова Медведева пресс-служба ATP. - Все наши матчи были разными. То я контролировал ситуацию, то он. В этот раз исход зависел от пары очков. Так что я счастлив, что смог победить столь сильного оппонента.

И в очередной раз теннисные эксперты разбираются: в чем же секрет Медведева? У него ведь нет рекордно быстрой подачи Джона Иснера, крутого форхенда Рафаэля Надаля или классного бэкхенда Новака Джоковича. Экс-первая ракетка мира американец Джим Курье считает, что фишка россиянина - в движении.

- Я никогда ничего подобного не видел. Как такой высокий игрок может так хорошо двигаться по корту?! - отметил Курье, анализируя стиль Медведева для ATP. - Медведев обладает интересной комбинацией навыков. У него мощная первая подача, одна из лучших в туре. Хотя он может подать и крученую вторую. А если начать с ним "перестрелку", он потрясающе действует в защите. Атаковать он тоже умеет, но, на мой взгляд, именно оборона его выделяет.

Между тем нетипичная ситуация происходит на этом Итоговом турнире с заменами. 20-летний итальянский теннисист Янник Синнер вышел на корт вместо получившего травму мышц живота соотечественника Маттео Берреттини и с ходу одержал победу над Хубертом Хуркачем (6:2, 6:2). При определенных раскладах он сохраняет шансы на путевку в плей-офф.

Соперники называют Даниила Медведева осьминогом. Кажется, он может достать любой мяч

Возможно, в Турин не зря приехал и второй запасной британец Кэмерон Норри. Греческий журналист сообщил, что Стефанос Циципас, которого беспокоила травма локтя, досрочно завершил тренировку и обсуждает со своей командой вероятное снятие.

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