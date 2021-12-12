Тренер Яна Непомнящего подвел первые итоги матча с Магнусом Карлсеном

Норвежец Магнус Карлсен черными фигурами победил россиянина Яна Непомнящего в 11-й партии матча за мировую шахматную корону, который проходил в Дубае. Счет в матче стал 7,5:3,5. Таким образом, за три партии до конца российский гроссмейстер потерял шансы догнать норвежца. Карлсен в четвертый раз защитил титул чемпиона мира.

Магнус Карлсен в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по шахматам. Фото: EPA

Ничто и никто в эти первые дни после поражения не заменит оценку Владимира Поткина, готовившего своего подопечного к борьбе за мировую корону.

- Матч оказался очень сложным. Рассчитывали, что он продлится до последнего тура. Проделали большую работу, собрали сильную команду аналитиков, консультантов. И в этом компоненте не уступали Карлсену.

Но матч разделился на две части. В первых пяти турах Ян владел инициативой как дебютной, так и игровой. Магнус защищался. Было несколько моментов, когда Ян мог претендовать на победу.

Но 6-я партия стала ключевой в матче. Она завершилась поздним вечером. И надо отдать должное Карлсену. Он вышел на борьбу и проявил лучшие бойцовские качества.

Ян боролся, играл здорово, но не хватило чуть-чуть. Та партия отняла много нервов и какой же она стала энергозатратной. Потому в следующих поединках пошла у Яна череда таких "просмотров", которые допустить было трудно.

Матч с Карлсеном - это событие особое. Сделаем выводы, проанализируем, как улучшить подготовку и сохранить, сберечь энергию во время матча. Эмоциональный фактор в подобных противостояниях, когда игра идет на изнеможение, очень важен.

Магнус выбрал свою стратегию: играл до последнего патрона. Он действительно уникальный шахматист, на данный момент - лучший.

Скажу, что матч - структура исключительно строгая. Тут нужно идти, придерживаясь одной линии. Шаг влево, шаг вправо - и эмоциональное состояние может повлиять на ход поединка.

Владимир Поткин: Магнус играл до последнего патрона. Он действительно уникальный шахматист, на данный момент - лучший

До матча за шахматную корону мы преодолели множество трудностей. Так, на Гран-при в Иерусалиме Ян выиграл в последней партии. Потом последовал турнир претендентов в Екатеринбурге, разделенный на две части из-за пандемии. Непомнящий тогда проявил бойцовские качества, отлично работал и многое изменил в стиле, в силе игры. Ее плотность стала гораздо выше, ошибок - меньше. Мы рассчитывали на борьбу. На то, что победа окажется на нашей стороне. Но в какой-то момент матч пошел совсем не по тому сценарию. Трудно сражаться с таким великолепным чемпионом, как Карлсен.

Для нас этот матч огромное испытание. И я верю, мы придем к нужным выводам. Поражение сделало нас только крепче. И сегодня Непомнящий по праву принадлежит к числу сильнейших шахматистов мира.

Конкуренция в мировых шахматах очень быстро обострилась. Появился молодой талант, 18-летний Алиреза Фирузджа, играющий за сборную Франции. Пройдет немного времени, улягутся эмоции, и мы будем снова бороться в турнире претендентов, тогда уже подойдем к матчу во всеоружии. Сейчас будет время, чтобы восстановить силу, энергию. Турнир претендентов - уже через полгода. Значит, предстоит собирать команду, проводить сборы и консультации. Это, бесспорно, поможет Яну.

Тем временем

Чемпионат мира по рапиду и блицу, который должен был пройти в Казахстане, состоится в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Такое решение было принято из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Казахстане.

Турнир пройдет с 25 по 31 декабря.

"ФИДЕ искренне благодарна Польше, стране с великими шахматными традициями, за предложение провести чемпионат, несмотря на сжатые сроки для принятия этого решения. Я уверен, что это будет замечательное событие", - приводит слова президента ФИДЕ Аркадия Дворковича официальный сайт организации.

Отметим, что ранее и Магнус Карлсен, и Ян Непомнящий, которые сражаются в матче за мировую шахматную корону в Дубае, заявляли о желании принять участие в этом турнире.

Действующим победителем мирового первенства и по рапиду, и по блицу является обладатель мировой шахматной короны в классических шахматах норвежец Магнус Карлсен. Среди россиян в рапиде победителями становились Сергей Карякин (2012) и Даниил Дубов (2018), в блице - Александр Грищук (2012, 2015) и Сергей Карякин (2016).

Подготовил Михаил Щербань