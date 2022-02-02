Как корреспонденты "РГ" провели первый день в Пекине

Казалось бы, опыт жить и работать, следуя всем антиковидным протоколам, уже приобретен. Но власти Пекина и оргкомитет главных соревнований четырехлетия сразу предупредили: меры безопасности будут многоступенчатыми, а правила для спортсменов, членов делегаций и журналистов - более строгими. Прежде чем попасть в страну, мы читали много инструкций, заполняли декларации, прививались, делали ПЦР-тесты, вели дневник здоровья. Как же нас встретил олимпийский Пекин?

Действуем в защите

Первое, что видит любой участник Игр на выходе из самолета, - бригаду сотрудников санитарных служб в защитных костюмах. Но их строгий и серьезный вид не помеха для дружелюбного отношения ко всем гостям. Мы говорим: "Нихао", в ответ на наше приветствие на китайском - улыбка и взмах рукой. Другие сотрудники аэропорта пытаются поднять настроение прибывающим, рисуя на белых комбинезонах разноцветных тигров - символ 2022 года. По китайскому календарю он начался 1 февраля - как раз в день нашего прибытия. Так что в аэропорту были развешаны не только указания, что можно делать, а что нельзя, но и красные фонарики и другие новогодние украшения.

Но все равно сильно расслабиться не получится. В воздухе стоит запах хлорки, который чувствуется даже через маску и возвращает тебя к действительности. Но больше впечатляют целые канистры с дезинфицирующими средствами. Они сделаны в виде рюкзака с распылителем. Такими у нас пользуются дачники, чтобы избавляться от какой-нибудь тли. Но тут зараза будет поопаснее. На всех поверхностях в аэропорту - белые разводы от постоянной обработки. На каждом шагу также стоят санитайзеры для рук.

Когда проходили паспортный контроль и прочие процедуры, была возможность поближе рассмотреть сотрудников в защитных костюмах.

Вся территория Игр - это так называемая "закрытая петля"

Если для участников Олимпиады обязательное правило - ношение маски определенного образца, то работники аэропорта защищаются по полной: маска, очки как для подводного плавания (только трубки не хватает) и экран. Очки у многих запотевшие, с конденсатом.

Но никто не жалуется. Все эти меры вполне оправданны.

Тест на устойчивость

О том, каким неприятным и болезненным будет ПЦР-тест в аэропорту, мы были наслышаны от коллег, прибывших в Пекин несколькими днями ранее. От нозофагиального исследования действительно искры посыпались из глаз. После мазка из глотки заходишься кашлем. Мазок из носа, когда палочка достает почти до мозга, заставляет прослезиться даже мужчин. Зато никакой "омикрон" не останется незамеченным. Ну а чтобы как-то приободрить журналистов, приходящих в себя после такой жесткой процедуры, подоспели поздравления с Новым годом от медперсонала. Хотя обсуждение ощущений в ротоглотке не прекращалось до самой выдачи багажа.

Дело в том, что ПЦР-тесты придется сдавать каждый день. В Токио всего-то и нужно было, что наплевать в пробирку. В Пекине выбрали более достоверный и точный метод. Вообще весь путь через кордоны безопасности, который завершился валидацией олимпийской аккредитации, был очень хорошо организован. В первые дни заездов участников Игр возникали задержки на выдаче багажа. Но мы через 2-2,5 часа уже ехали в нашу гостиницу.

Негатив и позитив

Все спортсмены и журналисты на время проведения Олимпиады попадают в "пузырь". Вся территория Игр - это так называемая закрытая петля (loop): аэропорт - отель - олимпийская деревня - стадионы. Свободно перемещаться по городу мы не сможем. Даже площадка перед входом в гостиницу огорожена специальным зеленым забором. Эту границу переступать нельзя.

Больше того, до получения отрицательного теста нас в буквальном смысле замуровали в номере. Было слышно, как кто-то старательно обклеивает дверной проем изолентой. Спасительный звонок с ресепшен прозвучал через 5-6 часов.

В Пекине уже появилась традиция: желать негативного теста и положительных эмоций и результатов. Надеемся, что с этим девизом пройдем все Олимпийские игры.

Пекин-2022: интересные цифры и факты

109 комплектов медалей разыграют на Олимпиаде. Это на семь больше, чем в Пхёнчхане-2018.

Семь видов спорта и 15 дисциплин вошли в программу Игр. Дебютируют в Пекине женские одиночные соревнования по бобслею, или монобоб, которые были успешно опробованы на юношеских Олимпийских играх.

Другие новички в олимпийской семье - мужской и женский лыжный биг-эйр, смешанные командные соревнования по лыжной акробатике, смешанные командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, смешанная эстафета по сноуборд-кроссу и смешанная эстафета по шорт-треку. Интересно, что всего 6 видов спорта входили в программу всех зимних Олимпиад: это хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина и конькобежный спорт.

45 процентов участников - женщины. В Пхёнчхане-2018 этот показатель равнялся 41 проценту. Так что пекинская Олимпиада станет самой гендерно сбалансированной в истории зимних Игр.

Пять соревновательных объектов - это наследие летних Олимпийских игр 2008 года. Это, конечно, Национальный стадион, известный как "Птичье гнездо". Там пройдут церемонии открытия и закрытия.

Представители водных видов спорта хвалили плавательный центр "Водный куб". Организаторы его "заморозили" и перепрофилировали. Теперь это "Ледяной куб", и там будут состязаться керлингисты.