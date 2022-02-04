Эксперты обсудили взаимовлияние политики и спорта

Концепция "спорт вне политики", которая принадлежит основателю современного олимпийского движения Пьеру де Кубертену, видоизменилась в XXI веке. Что такое спорт для россиян и государства в наши дни и в каких новых измерениях он развивается, обсудили на "круглом столе" Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) накануне начала зимней Олимпиады в Пекине.

По данным опроса, который ВЦИОМ провел в конце января, 66% из 1600 респондентов так или иначе собираются следить за ходом Игр, точно не будут этого делать 32%, а затруднились с ответом 2%. "Как свидетельствуют наши исследования, все зависит от хода Олимпийских игр. Если будут удачные выступления, то эта группа интересующихся, следящих, смотрящих будет увеличиваться", - пояснил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов. Самая высокая погруженность в вопрос - у граждан предпенсионного и пенсионного возраста. А больше всего за выступлениями наших олимпийцев будут следить в биатлоне, фигурном катании, хоккее и лыжном спорте.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова попросила болельщиков обратить внимание на коньки и шорт-трек, в которых разыгрывается 23 комплекта медалей. "Для нас важно, чтобы все виды спорта развивались, и наши люди не поймут, если мы будем делать перекос только в один", - отметила она. Журовой очень важно, чтобы эти Игры вообще состоялись. "Главное, чтобы коронавирус не настиг ребят в олимпийской деревне", - добавила депутат. Что касается политического бойкота, который объявили Олимпиаде некоторые страны, то в этой ситуации, по ее мнению, очень мудро поступил Международный олимпийский комитет, занявший нейтральную позицию. Ведь в соревнованиях участвуют не политики и функционеры, а спортсмены, которым ехать в Пекин никто не запрещал.

Следить за ходом Олимпиады в Пекине планируют 66% россиян

А вот запрет разговоров на русском для украинских спортсменов Светлану Журову расстроил. Она вспомнила случаи, когда в призерах соревнований оказывались представители России и Украины и фотографировались вместе с флагами своих стран. "Это про то, что сейчас к "выше, сильнее и быстрее" добавился очень важный лозунг - "вместе", - считает парламентарий. Паралимпиец и коллега Журовой по нижней палате парламента Михаил Терентьев убежден, что спорт от политики необходимо отделять. "Олимпийские и Паралимпийские игры дарят каждому человеку возможности - включаться в жизнь общества, искать свою цель, быть вовлеченным в различные общественные процессы. Все это важно для развития не только России, но и мирового сообщества", - заявил депутат.

На физкультуру со спорта больших достижений внимание участников "круглого стола" переключил замглавы минздрава Олег Салагай. Он привел результаты международных исследований, по которым в мире примерно 6% смертности ассоциировано с низкой физической активностью. "При этом если говорить о конкретных причинах, то до 25% случаев рака молочной железы в той или иной мере ассоциировано с физической инертностью. Подобные же цифры можно привести по раку кишечника, по диабету, по ишемической болезни сердца", - сказал Салагай. Повысить число людей, занимающихся физкультурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни, призваны федеральные проекты "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни". Если в 2015 году количество россиян, которые систематически занимались физкультурой и спортом, составляло примерно 31%, то в 2020 году - более 45%.