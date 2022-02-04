Сегодня в Пекине открываются XXIV зимние Олимпийские игры

Вопроса, быть или не быть, здесь не возникало. Только быть. Решительность китайских организаторов Игр-2022 слилась воедино со страстным стремлением Международного олимпийского комитета провести зимнюю Олимпиаду во что бы то ни стало. И несмотря на набор из "против", многочисленные "за" явно перевешивают. Игры в Пекине не откладываются, не отменяются и не переносятся, а начинаются в один из наиболее тревожных для мира периодов.

Тут и пандемия, и влезшая в большой спорт политика. Но отступать некуда. На мой взгляд, токийский вариант с откладыванием Олимпиады на год, два… мог бы поставить отвратительную финальную точку в олимпийской истории. Интерес к Олимпийским играм может резко снижаться и дальше.

Коротко, очень коротко, об очевидных "за".

- Сколько человек из так называемой олимпийской семьи все-таки приедут в Пекин? Давайте предположим, что всеми правдами вместе с неправдами сюда прорвутся, помимо спортсменов, тренеров, медиков и всего того неизбежного антуража, без которого не представить современные Игры, членов МОК и международных зимних федераций, всяческие, однако донельзя китайской стороной сокращенные официальные лица, спонсоры, поставщики оборудования и его наладчики, ну и, конечно, журналисты. Представим, что их тысяч 15, за которыми требуется глаз да глаз.

И уж его-то самая дисциплинированная и аккуратная страна в мире точно обеспечит. Какая там мышь, бабочка не пролетит через корректные, однако железобетонные заслоны, которые обеспечат хозяева в борьбе за обеспечение эпидемиологической безопасности. Заболевших, оказавшихся после приезда с положительным тестом, или с ними контактировавших точно изолируют. Расползтись пандемии будет сложно.

- Напомню: население Китая - 1 миллиард 417 миллионов 600 тысяч. Агломерация гиганта-Пекина - 21 миллион 730 тысяч. За последнее время в городе неустанными усилиями выявлено меньше 250 инфицированных. Да, имеет место быть завозимый членами олимпийской семьи вирус. Однако количество тех, кто, вполне возможно, заболеет, растворится в несчитаной массе вакцинированных олимпийцев и пекинцев. Вероятны ли вспышки среди гостей, заселенных под надежнейший в мире "пузырь"? Кто знает… Но на общий ход Игр это вряд ли повлияет.

- Сильный довод противников Игр-2022: а вдруг лидер, верный кандидат на чемпионство, заболеет как раз перед стартом? Это будет огромной неприятностью для олимпийца-гладиатора, потратившего не просто четыре года, а практически всю свою жизнь ради олимпийского золота. Огромной и все же неизбежной жертвой, отданной для того, чтобы Игры состоялись. Неужели лучше все то, что сделали спортсмены и организаторы пекинской Олимпиады, взять и заморозить? Да, уверен, такие несчастные случаи будут. Придется их, скрипя зубами и другими частями тела, пережить. Общее олимпийское благо дороже.

Игры в Пекине не отменяются и не переносятся, а начинаются в один из наиболее тревожных для мира периодов

- Говорят, что спортсменам сложно соревноваться при пустых трибунах. За два года пандемии они к этому привыкли. Увы и ах, пока ковид сильнее. Будет ли отсутствие болельщиков тотальным? Похоже. Вряд ли сделают погоду "специально организованные группы зрителей", которым к тому же запрещено громко выражать свои эмоции. Наверняка эти счастливчики из на 100 процентов проверенных, вакцинированных, послушных и дисциплинированных. С этим придется смириться.

Пришлось же нашему Даниилу Медведеву смириться с тем, что судьи и организаторы Australian Open и пальцем не пошевелили, чтобы сдержать хулиганов-болельщиков, по существу сорвавших финал "этого русского" с Надалем.

Сегодня в Пекине стартует командный турнир по фигурному катанию. Первыми на лед Capital Indoor Stadium выйдут одиночники, танцоры и пары.

В Китае, будут ли трибуны заполнены на 30 процентов, как полагают в МОКе, не будут, подобного хамства не случилось бы, если бы даже арены ломились от полного дружного энтузиазма китайского народа.

- Не собираюсь рассуждать о высоких, точнее, высочайших новейших технологиях, которые станут одной из главных примет пекинских Игр. Но благодаря им и в десятки раз повысившему свою смотрибельность телевидению миллиарды болельщиков (не стану врать, что весь мир) смогут насладиться зрелищем борьбы. Сражение не станет ни на йоту хуже. Оно приблизится к фанатам на расстояние вытянутой руки. Информационная доступность, как и понимание происходящего, многократно возрастет.

- Кстати, после Олимпиады в Токио это уразумели и спонсоры. Они вложились в зимние Игры как во вполне полноценные олимпийские ристалища. А богатые, в отличие от бедняков и среднего класса, зря своих денег не тратят.

- Если вернуться к чисто спортивной составляющей, то по составу участников зимняя Олимпиада по-пекински ничуть не уступит предыдущим. Да, по уважительной причине не приедет Северная Корея. Больше отказов не зарегистрировано.

Что печалит, так это попытка политического бойкота Игр. Как всегда, олимпийский огонь попытались затушить американцы.

Но от того, что президент Байден не приедет в Пекин, а премьер Британии Джонсон его поддержит, быть может, выкроив за счет этого время для участия еще в одной запрещенной в ковидные времена вечеринке, никому хуже не станет. Вспоминаю, что творилось в канадском Ванкувере в 2010-м, в который пожаловал американский вице-президент - все тот же старина Байден. Дороги перекрыты, бесцеремонная его охрана несколько часов командовала парадом, оттеснив сотни машин олимпийского транспорта на заснеженную обочину, бессовестно отняв святое право руководить порядком у канадских спецслужб. Все только и гадали, когда этот Джо укатит восвояси.

Однако отсутствие глав государств на открытии - это незаслуженное оскорбление для организаторов. Его, естественно, проигнорируют, но и запомнят. Жаль, что МОК в этом случае отмолчался.

Благодаря телевидению миллиарды болельщиков смогут насладиться зрелищем борьбы

Как и в другом. Президент Томас Бах решил модернизировать олимпийский девиз. К "Быстрее, выше, сильнее" добавлено и слово "вместе". Но в случае с политическим бойкотом "вместе" не получилось. Непонятно и вместе с кем те, кто американцев не одернул.

И еще одно мерзкое заявление со стороны минспорта Украины: спортсменам этой страны запрещено общаться с россиянами, фотографироваться с ними, обмениваться приветствиями на пьедестале почета. Полный раздрай с "Олимпийской хартией", где спортсменам прямо-таки положено быть вместе, забыть о разногласиях, прекратить на время Игр всяческие споры.

Странно прозвучало заявление МОК о том, что каждый национальный олимпийский комитет вправе определять линию поведения своих спортсменов.

А если какой-то недоумок призовет спортсменов выяснять отношения с людьми из неугодных им стран на кулаках? Не утрирую, однако поощрение провокаций с "Олимпийской хартией" никак не вяжется.

Ни в коем случае не желаю проигрыша уважаемым украинским олимпийцам, все же могу предположить, что все они, в отличие от россиян, довольно далеки от пьедестала. Так что политической показухи получиться не должно.