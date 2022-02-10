Евгений Семененко катался с болями в спине на Играх в Пекине
Евгений Семененко, ставший восьмым и лучшим из россиян в олимпийском турнире в мужском одиночном катании, прокомментировал свое выступление на Играх в Пекине.
Семененко отметил, что у него возникли проблемы со здоровьем.
- Вчера заболела спина, но старался не концентрироваться на этом, думал только о том, чтобы достойно откатать произвольную программу, - отметил Евгений - Упал с первого четверного тулупа, но рад, что остальную программу доделал практически чисто. С короткой программой вообще хорошо справился. Для меня на этих соревнованиях все сложилось неплохо. Это моя первая Олимпиада. И это незабываемый опыт выступать на одном льду с лучшими фигуристами.
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