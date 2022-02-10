Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете
Программа санного спорта на Олимпийских играх в Пекине закрывалась командной эстафетой, где при определенных раскладах была надежда на успешное выступление сборной России. В составе команды выступали бронзовый призер Игр-2022 Татьяна Иванова, Роман Репилов и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов.
Победу праздновала сборная Германии, в составе которой все олимпийские чемпионы Пекина - Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг и двойка Тобиас Вендль/Тобиас Арльт.
Совсем немного им уступила команда Австрии, бронза у Латвии. При этом Россия лидировала перед заездами команд, которые в итоге стали обладателями медалей.
Таким образом, на Играх в Пекине сборная России по санному спорту сумела завоевать одну бронзовую медаль.
Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км
Наталье Непряевой не хватило 0,1 секунды до медалей в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг. Второе место заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен, замкнула тройку лучших ее соотечественница Криста Пармакоски