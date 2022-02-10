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10.02.2022 17:55

Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Программа санного спорта на Олимпийских играх в Пекине закрывалась командной эстафетой, где при определенных раскладах была надежда на успешное выступление сборной России. В составе команды выступали бронзовый призер Игр-2022 Татьяна Иванова, Роман Репилов и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов.

Фото: François-Xavier MARIT/ AFP
Немецкие саночники выиграли золото Олимпиады в двойках

Победу праздновала сборная Германии, в составе которой все олимпийские чемпионы Пекина - Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг и двойка Тобиас Вендль/Тобиас Арльт.

Совсем немного им уступила команда Австрии, бронза у Латвии. При этом Россия лидировала перед заездами команд, которые в итоге стали обладателями медалей.

Таким образом, на Играх в Пекине сборная России по санному спорту сумела завоевать одну бронзовую медаль.

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