Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
14:00
Шорт-трек
Женщины. Мужчины.
16:00
Керлинг
Мужчины. Россия - Дания. Предварительный этап
16:50
Скелетон
Мужчины. Четвертая, финальная попытка
11.02.2022 14:00

Песков призвал Валиеву не прятать лицо и побеждать

Текст: Кира Латухина
Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP
Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP
Ситуация с российской фигуристкой Камилой Валиевой - недоразумение, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал всех поддержать спортсменку, а к ней самой обратился с просьбой не прятать лицо, выступать и побеждать.

"Наши спортивные чиновники делают свою работу. Сейчас мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении", - заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов на брифинге. "У наших спортивных чиновников есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Мы фиксируем эти вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников, но никак не комментируем и не хотим комментировать ситуацию", - подчеркнул он.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Минспорта окажет всю необходимую поддержку Камиле Валиевой

"Ждем завершения разбирательств, - сказал Песков. - И абсолютно безгранично и полностью поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать. И говорим Камиле: Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!".

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения команд по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. Когда после тренировки британский журналист обратился к ней с вопросом про допинг, спортсменка закрыла лицо капюшоном и не стала отвечать и общаться с прессой.

Комментируя по просьбе журналистов планы США привлечь к ответственности причастных к ситуации с Валиевой по "акту Родченкова", Песков заметил, что Москва категорически не согласна с трансграничными применениями американского законодательства - касается это спорта или чего-либо еще. "И здесь никакого сотрудничества быть не может", - подчеркнул он, отметив, что сейчас вопросом занимаются МОК и ВАДА, к которым Кремль относится с большим уважением. Пресс-секретарь президента сказал, что сейчас "время Олимпиады" и призвал не спешить. "Дождемся, когда завершится разбирательство и МОК примет и обнародует свое решение", - резюмировал он.

"Пока все поддерживаем Камилу Валиеву и желаем ей успехов", - заметил Песков.

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

Российские хоккеисты обеспечили себе участие в четвертьфинале зимних Олимпийских игр в Пекине. Выиграв оба стартовых матча, Россия с шестью набранными очками досрочно вышла в плей-офф с первого места в своем квартете

Большунов побил рекорд лыжников сборных СССР и РФ по числу олимпийских медалей

Большунов побил рекорд лыжников сборных СССР и РФ по числу олимпийских медалей

Александр Большунов побил рекорд для лыжников сборных СССР и России по числу выигранных медалей на Олимпийских играх. В пятницу спортсмен занял второе место в гонке с раздельного старта. С шестью медалями Большунов обогнал советского лыжника Николая Зимятова, на счету которого пять наград

Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом

Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом. Первое место занял финн Ийво Нисканен, третьим стал норвежец Йоханнес Клебо

Сборная России обыграла Данию на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России обыграла Данию на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России одержала вторую победу на мужском олимпийском турнире по хоккею. Команда Алексея Жамнова обыграла Данию - 2:0. Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов и Кирилл Семенов. Следующий матч россияне проведут в субботу против чехов