Песков призвал Валиеву не прятать лицо и побеждать
"Наши спортивные чиновники делают свою работу. Сейчас мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении", - заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов на брифинге. "У наших спортивных чиновников есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Мы фиксируем эти вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников, но никак не комментируем и не хотим комментировать ситуацию", - подчеркнул он.
"Ждем завершения разбирательств, - сказал Песков. - И абсолютно безгранично и полностью поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать. И говорим Камиле: Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!".
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения команд по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. Когда после тренировки британский журналист обратился к ней с вопросом про допинг, спортсменка закрыла лицо капюшоном и не стала отвечать и общаться с прессой.
Комментируя по просьбе журналистов планы США привлечь к ответственности причастных к ситуации с Валиевой по "акту Родченкова", Песков заметил, что Москва категорически не согласна с трансграничными применениями американского законодательства - касается это спорта или чего-либо еще. "И здесь никакого сотрудничества быть не может", - подчеркнул он, отметив, что сейчас вопросом занимаются МОК и ВАДА, к которым Кремль относится с большим уважением. Пресс-секретарь президента сказал, что сейчас "время Олимпиады" и призвал не спешить. "Дождемся, когда завершится разбирательство и МОК примет и обнародует свое решение", - резюмировал он.
"Пока все поддерживаем Камилу Валиеву и желаем ей успехов", - заметил Песков.
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