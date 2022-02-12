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12.02.2022 13:03

Биатлонист Максим Цветков остановился в шаге от медали в спринте

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен чисто прошел огневые рубежи, но на лыжне уступил соперникам. До бронзовой медали Цветкову не хватило 1,7 секунды.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Назван состав сборной России на мужскую лыжную эстафету

Золото взял Йоханнес Бе из Норвегии. Дистанцию 10 км он преодолел за 24 минуты 0,4 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Серебро выиграл француз Кентен Фийон-Майе (отставание 25,5 секунды; один промах), бронзу - брат Йоханнеса норвежец Тарьей Бе (+38,9; один промах).

Что касается других россиян, то Эдуард Латыпов стал 11-м, Даниил Серохвостов занял 19-е место, Александр Логинов остался за пределом первой двадцатки.

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