Биатлонист Максим Цветков остановился в шаге от медали в спринте

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен чисто прошел огневые рубежи, но на лыжне уступил соперникам. До бронзовой медали Цветкову не хватило 1,7 секунды.

Золото взял Йоханнес Бе из Норвегии. Дистанцию 10 км он преодолел за 24 минуты 0,4 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Серебро выиграл француз Кентен Фийон-Майе (отставание 25,5 секунды; один промах), бронзу - брат Йоханнеса норвежец Тарьей Бе (+38,9; один промах).

Что касается других россиян, то Эдуард Латыпов стал 11-м, Даниил Серохвостов занял 19-е место, Александр Логинов остался за пределом первой двадцатки.