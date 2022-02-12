Назван состав сборной России на мужскую лыжную эстафету

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав мужской команды на эстафетную гонку, которая пройдет на Олимпийских играх в Пекине в воскресенье.

На первом этапе за российскую команду побежит Алексей Червоткин, на втором классическом - завоевавший золото и серебро Александр Большунов, на этапе свободным стилем побегут обладатель серебряной медали в скиатлоне Денис Спицов и Сергей Устюгов. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Четыре года назад мужская сборная России в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова стали серебряными призерами Игр.

На нынешней Олимпиаде команда по лыжному спорту завоевала две золотые, три серебряные и одну бронзовые медали.