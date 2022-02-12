Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
13:55
Прыжки на лыжах с трамплина
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Личный турнир. Большой трамплин
14:00
Фигурное катание
Танцевальные пары. Ритм-танец (короткий танец)
15:35
Керлинг
Женщины. Россия - Япония. Предварительный этап
16:00
Хоккей
Мужчины. Россия - Чехия. Предварительный этап. Группа "В". Третий, заключительный тур
12.02.2022 12:25

Назван состав сборной России на мужскую лыжную эстафету

Текст: Максим Домчев
Денис Спицов. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Денис Спицов. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Денис Спицов. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав мужской команды на эстафетную гонку, которая пройдет на Олимпийских играх в Пекине в воскресенье.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Большунов о серебре в гонке на 15 км: Как тут можно быть довольным?

На первом этапе за российскую команду побежит Алексей Червоткин, на втором классическом - завоевавший золото и серебро Александр Большунов, на этапе свободным стилем побегут обладатель серебряной медали в скиатлоне Денис Спицов и Сергей Устюгов. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Четыре года назад мужская сборная России в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова стали серебряными призерами Игр.

На нынешней Олимпиаде команда по лыжному спорту завоевала две золотые, три серебряные и одну бронзовые медали.

Россия выиграла золото Олимпиады в женской лыжной эстафете

Россия выиграла золото Олимпиады в женской лыжной эстафете

Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4х5 км на Олимпиаде в Пекине. Это третье золото для наших спортсменов на Играх-2022. За победу боролись Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова

Скелетонист Третьяков: Буду готовиться к следующей Олимпиаде

Скелетонист Третьяков: Буду готовиться к следующей Олимпиаде

Скелетонист Александр Третьяков остался четвертым на соревнованиях в Пекине. Этот результат спортсмен назвал неутешительным, поэтому он попробует поменять "деревянную медаль" на настоящую на следующей Олимпиаде. "Мне надо отдохнуть и дальше готовиться к новым соревнованиям", - заявил Третьяков

Разбираемся с форматом мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине

Разбираемся с форматом мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине

По итогам группового турнира Олимпийских игр ни одна из хоккейных команд не выбывает из борьбы за медали. А сборная России после двух туров уже обеспечила себе выход в четвертьфинал. Разбираемся с форматом соревнований

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

Российские хоккеисты обеспечили себе участие в четвертьфинале зимних Олимпийских игр в Пекине. Выиграв оба стартовых матча, Россия с шестью набранными очками досрочно вышла в плей-офф с первого места в своем квартете