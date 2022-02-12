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12.02.2022 15:07

Конькобежец Арефьев: Сам упустил свою олимпийскую мечту

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Призер и победитель этапов Кубка мира по конькобежному спорту Артем Арефьев, который в забеге на 500 м на Олимпиаде в Пекине не смог побороться за медали, заявил, что сам упустил свою олимпийскую мечту.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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- Гонка сложилась отвратительная, время показал ужасное, но для такого бега секунды получились космические, - отметил Арефьев в разговоре с журналистами. - Я был готов на большее, показывал сумасшедшие секунды на тренировках, но не смог это реализовать. У нас много опытных спортсменов в команде, рекордсмены и чемпионы мира, но Олимпиада для всех дебютная. А Игры - это совсем другое. Никто к этому не был готов, судя по всему. То, что я лучший из российской сборной, ничего это не значит сейчас. У меня просто ощущение, что отняли мечту, несмотря на то, что я сам ее упустил.

В итоговом протоколе Арефьев стал седьмым. Призер чемпионата мира Виктор Муштаков занял девятое место, чемпион мира Руслан Мурашов - десятое.

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