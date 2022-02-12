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12.02.2022 18:20

Мама олимпийской чемпионки Степановой: Слов очень много, все высказать невозможно

Текст: Сергей Набивачев (Камчатский край)
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Корреспондент "РГ" дозвонился на Камчатку. Уже глубокой ночью он побеседовал с мамой олимпийской чемпионки Вероники Степановой, которая вместе с тремя подругами по команде впервые за 16 лет выиграла золото Олимпиады. Правда, поговорить удалось не сразу: Анна Степанова не отвечала никому, потому что сначала смотрела трансляцию гонки, а затем раз за разом пересматривала ее. А потом мама Ники поделилась первыми эмоциями.

Анна Александровна, поздравляю, вы теперь мама олимпийской чемпионки! Поделитесь, пожалуйста,своими первыми впечатлениями.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Степанова установила рекорд среди олимпийских чемпионов в лыжных гонках

Анна Степанова: Когда я вчера увидела, кто будет бежать эстафету в составе команд-соперников - Норвегии, Швеции - стала очень сильно переживать. Когда смотрела гонку, то беспокоилась за Юлию Ступак, за Татьяну Сорину. За Непряеву почему-то так не тревожилась, в ней была больше уверена. И, естественно, переживала за дочь. Ко мне сегодня очень много гостей приехало. Сейчас они сидят и играют в лото (смеется). Все играют, кроме меня. Все отдыхают, а я пока еще на эмоциях.

У меня создалось впечатление, что Вероника очень легко свой этап прошла и даже не устала, в отличие от соперниц, которые упали без сил.

Анна Степанова: Когда она пробежала первый круг (позади немецкой спортсменки), я всем сказала: "Погодите, это только первый круг. На втором она начнет работать". Так и вышло! Я была уверена: если она "зацепится" за спину соперницы, то уже ее не упустит.

И не просто не упустила, но и создала сильный отрыв!

Фото: Из семейного архива
Первый тренер Вероники Степановой: Она сразу выделялась

Анна Степанова: Да, слава Богу, у нее хватает выдержки. Она молодец! Я очень рада! Слов у меня очень много, но высказать их все в один момент невозможно… Наверное, еще и завтра будем пересматривать гонку и осознавать что произошло.

А сколько раз уже успели посмотреть эстафету?

Анна Степанова: Три раза! Сначала перемотали на ее этап. А потом еще мы пересмотрели на "Первом канале" - буквально сейчас повторяли.

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