Мама олимпийской чемпионки Степановой: Слов очень много, все высказать невозможно
Анна Александровна, поздравляю, вы теперь мама олимпийской чемпионки! Поделитесь, пожалуйста,своими первыми впечатлениями.
Анна Степанова: Когда я вчера увидела, кто будет бежать эстафету в составе команд-соперников - Норвегии, Швеции - стала очень сильно переживать. Когда смотрела гонку, то беспокоилась за Юлию Ступак, за Татьяну Сорину. За Непряеву почему-то так не тревожилась, в ней была больше уверена. И, естественно, переживала за дочь. Ко мне сегодня очень много гостей приехало. Сейчас они сидят и играют в лото (смеется). Все играют, кроме меня. Все отдыхают, а я пока еще на эмоциях.
У меня создалось впечатление, что Вероника очень легко свой этап прошла и даже не устала, в отличие от соперниц, которые упали без сил.
Анна Степанова: Когда она пробежала первый круг (позади немецкой спортсменки), я всем сказала: "Погодите, это только первый круг. На втором она начнет работать". Так и вышло! Я была уверена: если она "зацепится" за спину соперницы, то уже ее не упустит.
И не просто не упустила, но и создала сильный отрыв!
Анна Степанова: Да, слава Богу, у нее хватает выдержки. Она молодец! Я очень рада! Слов у меня очень много, но высказать их все в один момент невозможно… Наверное, еще и завтра будем пересматривать гонку и осознавать что произошло.
А сколько раз уже успели посмотреть эстафету?
Анна Степанова: Три раза! Сначала перемотали на ее этап. А потом еще мы пересмотрели на "Первом канале" - буквально сейчас повторяли.
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