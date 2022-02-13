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13.02.2022 14:56

Назван состав мужской сборной России по биатлону на масс-старт Игр-2022

Текст: Артур Нанян
Фото: Jewel SAMAD / AFP
Фото: Jewel SAMAD / AFP Фото: Jewel SAMAD / AFP

Стал известен состав сборной России на мужской масс-старт на зимних Олимпийских играх в Пекине. Гонка состоится 18 февраля.

Фото: Pierre-Philippe MARCOU / AFP
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Нашу команду представят: Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков. Логинов получил девятый номер, Латыпов - 13-й, Цветков - 16-й. Всего в масс-старте примут участие 30 спортсменов. Даниил Серохвостов вошел в число запасных.

Напомним: в масс-старт автоматически попадают 15 сильнейших спортсменов общего зачета Кубка мира и призеры личных гонок на Играх. Остальные участники отбираются по очкам, набранным в гонках на нынешней Олимпиаде.

Сегодня Латыпов принес вторую медаль для нашей сборной в биатлоне, взяв бронзу в гонке преследования. А ранее Латыпов вместе с Логиновым, а также Кристиной Резцовой и Ульяной Нигматуллиной стал третьим в смешанной эстафете.

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