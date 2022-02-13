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13.02.2022 13:06

Норвежской биатлонистке стало плохо на финише пасьюта на Олимпиаде

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo/Frank Augstein
Фото: AP Photo/Frank Augstein Фото: AP Photo/Frank Augstein

Норвежской биатлонистке Ингрид Тандревольд потребовалась медицинская помощь на финише гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.

Тандревольд уходила третьей после после заключительного огневого рубежа, однако на последних метрах дистанции ей стало плохо: она упала и лежала на снегу после финиша несколько минут. Ингрид долго приводили в чувство медики и другие биатлонистки, после чего ее унесли со стадиона.

Напомним, что в январе прошлого года Тандревольд не смогла закончить спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе из-за фибрилляции сердца.

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