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14.02.2022 01:40

Мужская сборная России по хоккею вышла в 1/4 финала олимпийского турнира

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Сборная России в заключительном матче группового турнира смогла забросить в ворота соперников больше двух шайб. Фото: Getty Images
Российская газета - Столичный выпуск № 32(8680)
Сборная России в заключительном матче группового турнира смогла забросить в ворота соперников больше двух шайб. Фото: Getty Images Сборная России в заключительном матче группового турнира смогла забросить в ворота соперников больше двух шайб. Фото: Getty Images
На олимпийском мужском турнире по хоккею завершился групповой этап. Сборная России, несмотря на поражение в овертайме заключительного матча от чехов - 5:6, заняла в своем квартете под литерой "В" второе место. В четвертьфинале команда Алексея Жамнова сыграет 16 февраля с победителем пары Дания - Латвия.

Ждем большего от Шипачева

Фото: РИА Новости
Матч женских хоккейных сборных России и Канады запомнится не результатом, а игрой в масках

После побед над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0) вопросов к нашей команде не было разве что по стопроцентному количеству набранных очков. Собственно, хоккей, который показывает в Пекине российская сборная, впечатления не произвел. С этим согласился и главный тренер россиян Алексей Жамнов: "Хорошо, что две победы. Но для нас самое главное, чтобы была игра. Дальше соперники будут сложнее. Надо, чтобы больше моментов ребята создавали. Эти нюансы надо подредактировать".

Вот почему встреча с чехами была важна даже в отсутствие турнирного подтекста: место в четвертьфинале россияне гарантировали себе досрочно. "Этот матч был принципиальным для нас. Нам нужно было проявить себя в зоне атаки. Это контроль шайбы плюс давление на ворота. В предыдущих встречах у нас было много бросков, но не было трафика. Сейчас, если посмотреть игру, ребята лезли на ворота, были голодными до шайбы", - резюмировал после матча Жамнов.

Но сначала тренерский штаб отредактировал состав звеньев. Главное изменение коснулось первой тройки: Жамнов разбил связку Вадима Шипачева и Никиты Гусева, которая казалась устрашающей для соперников, но на деле не набрала в первых двух матчах ни единого очка. Этот шаг сработал наполовину. Гусев, очутившийся во втором звене с Владимиром Ткачевым и Арсением Грицюком, оформил ассистентский хет-трик и в целом напомнил себя прежнего. Особенно запомнился классный пас Никиты на Грицюка и не менее шикарное завершение от 20-летнего форварда.

- Стандартная ситуация, - поскромничал Арсений. - Такой же момент был в прошлой игре, но тогда его не удалось реализовать. Все знают, что Никите Гусеву надо отдать шайбу и открыться. Так сегодня и получилось: он просто раскидывал. Мастеровитый игрок. Все прекрасно понимают, как его правильно использовать. К счастью, нам удалась эта "химия". Я уже давно понял, что играю с волшебником.

А вот Шипачеву перестановки пока не помогли, хотя к нему в тройку поставили привычного партнера по московскому "Динамо" Станислава Галиева.

- От Шипачева ждем большего, - согласился с претензиями к капитану Жамнов. И тут не поспоришь. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги - важнейший резерв для усиления.

Нужна дисциплина

Здорово, что прорвало наших в самый нужный момент, когда счет в матче стал 2:4 в пользу чехов. За пять минут соорудили три шайбы, столько же, сколько за два предыдущих матча. Еще из позитивного: наконец, с 11-й попытки, наша сборная реализовала большинство.

Негативных моментов тоже осталось достаточно. Никак не наладится дисциплина. В первом матче не сдержался Антон Слепышев, боднувший швейцарца, теперь опрометчиво сыграл Дмитрий Воронков, получивший удаление до конца матча за удар Лукаша Седлака. Хотя наши с таким судейским вердиктом не согласились.

- Мы этих всех людей знаем по нашей лиге. Седлак лежит, валяется, а в следующей смене выходит и бегает. Считаю, что если такие удаления дают, то человек должен тоже уходить до конца и не играть, - высказался защитник россиян Егор Яковлев.

Алексей Жамнов: Матч с чехами был принципиальным для нас. Нам нужно было проявить себя в зоне атаки. Ребята были голодными до шайбы

Так или иначе, россияне после удаления Воронкова провели в меньшинстве пять минут. Элемент, который у нас был на высоте в первых двух играх, на этот раз подвел. Чехи дважды забили в этот промежуток времени и реализовали еще одно большинство.

Фото: GABRIEL BOUYS / AFP
Сборная России потерпела первое поражение на олимпийском хоккейном турнире

- Хорошо, что подобное произошло именно сейчас, - констатировал главный тренер сборной. - У нас есть спецбригады, которым мы показываем видео, как играют другие команды. В каких-то моментах у них пропадала концентрация. Где-то не выполнили то, что от них просили. Но в целом ребята бились и ложились под шайбу.

Позитивные сдвиги в игре нашей сборной просматриваются. Тот же Жамнов, даже несмотря на поражение, пришел общаться с журналистами в куда более лучшем расположении духа, чем после победной игры с Данией. Главное, теперь этот прогресс сохранить и приумножить.

Принцы датские

Удивительно, но факт. Обыграв россиян, сборная Чехии заняла в группе "В" лишь третье место. Выше оказались дебютанты Олимпийских игр датчане, которым прочили роль безнадежных аутсайдеров турнира. А они в стартовом же матче "хлопнули" чехов (2:1), пободались с нашими (0:2), а затем добыли скальп швейцарцев, котировавшихся в Пекине очень высоко, - 5:3.

В группе "А" ураганом предстала сборная США. Глядя на довольно заурядный полустуденческий состав "звездно-полосатых", многие потихоньку начинают говорить о втором "чуде на льду". После предсказуемо легкой победы над Китаем (8:0), "звездно-полосатые" разделались и с более мастеровитой Канадой - 4:2. В последнем матче американцы обыграли финалистов прошлой Олимпиады немцев - 3:2.

Кстати, китайцы, которые на домашней Олимпиаде новички, после поражения от США собрались и до последнего сопротивлялись немцам - 2:3. Вчера хозяева льда вполне достойно уступили Канаде - 0:5.

Пожалуй, меньше всего сюрпризов случилось в группе "С", где судьба первого места определялась в матче сборных Швеции и Финляндии. Финны проигрывали 0:3, но вырвали победу - 4:3. В матче за третье место словаки обыграли латышей - 5:2.

Сборная Финляндии обыграла команду Швеции в овертайме (4:3 ОТ), благодаря чему обе команды напрямую вышли в четвертьфинал. Фото: Getty Images
Когда сыграем с Канадой?

Отличительная особенность мужского олимпийского хоккейного турнира в том, что по итогам групповой стадии ни одна из команд не вылетает. На основе выступлений в квартетах был сформирован сводный рейтинг. Первая тройка - победители групп, вторая - команды, занявшие вторые места, затем - третьи и тройка аутсайдеров. Вот как он выглядит.

1. США - 9 очков (разница шайб - 15:4)

2. Финляндия - 8 очков (13:6)

3. Россия - 7 очков (8:6)

4. Швеция - 7 очков (10:7)

5. Канада - 6 очков (12:5)

6. Дания - 6 очков (7:6)

7. Чехия - 4 очка (9:8)

8. Словакия - 3 очка (8:12)

9. Германия - 3 очка (6:10)

10. Швейцария - 1 очко (4:8)

11. Латвия - 0 очков (5:11)

12. Китай - 0 очков (2:16)

Напрямую в четвертьфинал вышли победители групп плюс лучшая сборная из финишировавших вторыми. Это США, Финляндия, Россия и Швеция. Остальные восемь поборются за путевки в 1/4 финала в дополнительном раунде плей-офф. Вот как выглядит турнирная сетка.

1/4 финала

США - Словакия/Германия

Финляндия - Чехия/Швейцария

Россия - Дания/Латвия

Швеция - Канада/Китай

В полуфинале произойдет перепосев на основе сводного рейтинга.

Таким образом, сборная России может встретиться с Канадой в полуфинале при выполнении следующих условий: 1) в четверку лучших пробьются обе команды; 2) в полуфинал не пробьется либо США, либо Финляндия.

Между тем

Женская сборная России не сумела пробиться в полуфинал олимпийского хоккейного турнира. В четвертьфинале наши девушки в упорной борьбе уступили швейцаркам - 2:4. Девчонок сложно в чем-то упрекнуть. В Пекине им пришлось превозмогать не только соперниц на льду, но и обстоятельства.

С самого приезда в столицу Китая наша команда оказалась на карантине из-за нескольких положительных тестов, причем сплошь у лидеров команды. Тренироваться девушки начали только спустя неделю, что не спасло, кстати, от дальнейших заражений. Но даже в таких условиях россиянки обыграли в стартовом матче ту же Швейцарию, достойно сражались с мегафаворитами турнира Канадой и США. Причем встреча с канадками оказалась под угрозой срыва из-за чудачеств Международной федерации хоккея. Матч в итоге сыграли, только девушкам пришлось выходить на лед в медицинских масках. Вызывает уважение достоинство, с которым наши хоккеистки реагировали на все невзгоды. В микст-зоне журналисты не услышали ни одной жалобы. С таким подходом наша сборная свое еще возьмет. Пусть и не на этой Олимпиаде.

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