Сборная России в Пекине привезла медали на лыжах и коньках

Зимняя Олимпиада в Пекине выходит на финишную прямую. Рассказываем о самых ярких последних успехах наших спортсменов.

Главными добытчиками "золота" для нашей команды остаются лыжники. После "золота" Александра Большунова, серебряных медалей Дениса Спицова и Натальи Непряевой в скиатлоне последовали еще одно "серебро" Большунова в классической гонке с раздельным стартом на 15 км и "бронза" в спринте Александра Терентьева. Ну а кульминацией доминирования отечественных лыж стали эстафеты.

Сначала уверенную победу одержали девушки Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. У мужчин в золотой квартет вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Самой спорной кандидатурой в этой четверке был Устюгов, проваливший спринт, "старт всей карьеры". Но тренеры дали ему шанс реабилитироваться и угадали. К заключительному этапу, на котором Сергею противостоял грозный норвежец Йоханнес Клэбо, преимущество нашей сборной над преследователями составляло уже порядка 40 секунд. Устюгов этот отрыв увеличил более чем на минуту и финишную черту пересек по-королевски, с флагом в руках. Все это происходило под валившим стеной снегом, но согласимся с Александром Большуновым: "чем сложнее условия, тем нам лучше".

Об абсолютной исключительности момента красноречивее всего говорил шальной танец президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе на церемонии награждения.

Большунов после гонки назвал Китай второй родиной, ну а мы ждем, так сказать, продолжения банкета. В лыжной программе значатся еще командные спринты и марафонские забеги. Везде мы вправе рассчитывать на пополнение медального запаса.

Сборная по биатлону оптимистично открыла Олимпиаду, с ходу взяв "бронзу" в смешанной эстафете, но в личных гонках наши впали в какой-то ступор. Все же прорвало в мужской гонке преследования. "Бронзу" взял Эдуард Латыпов, он ушел на дистанцию 11-м, но отменная стрельба позволила ему взойти на пьедестал.

А вот второй своей "бронзе", в эстафете 4х7,5 км Латыпов явно не обрадовался. На первых трех этапах Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков создали солидное преимущество над конкурентами. На последнюю стрельбу Латыпов подошел первым, имея в запасе минуту. Но дрогнул: промахи, два штрафных круга. Победа упущена, выиграли норвежцы, мы лишь третьи.

Последний раз российский танцевальный дуэт побеждал на Олимпийских играх-2006 в Турине. Тогда выиграли Татьяна Навка и Роман Костомаров. И конечно, их тренер Александр Жулин. В Пекине-2022 Жулин привел к медали еще одну пару - Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, которые стали вторыми. Но их "серебро" - тоже большая победа, учитывая, какой тяжелый путь спортсмены прошли, чтобы оказаться на пьедестале.

В лыжных гонках Россия взяла по три "золота" и "серебра", плюс одну "бронзу"

Кацалапов, кстати, уже знал, что такое олимпийский успех. На Играх в Сочи в 2014 году он взял командное "золото" и личную "бронзу" в дуэте с Еленой Ильиных. Но это, как говорит сам Никита, было как в другой жизни. Новую историю он создавал с Викторией Синициной. Потребовалось два олимпийских цикла, чтобы снова войти в элиту. Но, несмотря ни на что, они стали и чемпионами мира, и чемпионами Европы, и олимпийскими чемпионами Пекина в команде, и серебряными призерами в личном турнире.

В марте пройдет чемпионат мира. У наших ребят он стоит в планах. Только надо помнить, что Никите предстоит решить давнюю проблему со спиной, которая сильно беспокоила его в нынешнем сезоне. Наша пара даже снималась с соревнований. Возможно, предстоит операция. Так что слезы Вики на церемонии награждения - это не только радость, счастье, но и опустошение, усталость.

В шорт-треке у нашей сборной уже две медали. Семен Елистратов завоевал "бронзу" на своей любимой дистанции 1500 м. На ней он стал и бронзовым призером Пхенчхана-2018, и чемпионом мира 2015 года, и обладателем "бронзы" ЧМ-2021. А 21-летний Константин Ивлиев выиграл "серебро" на 500-метровке. И сам доволен, и родителей, которые в шесть лет поставили его на коньки, порадовал. Мама Константина - чемпионка Европы по шорт-треку в женской эстафете в 2004 и 2006 годах. Папа - чемпионатов, экс-тренер национальной сборной.

На классическом конькобежном овале к "бронзе" Ангелины Голиковой (500 м) удалось добавить "серебро" в мужской командной гонке преследования. Отличились Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.