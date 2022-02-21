Но запомнится он не этим. В каждом из трех случаев вместо бронзовых медалей могли быть золотые. Самый трагичный момент - мужская эстафета. Партнеры Латыпова по эстафетной четверке сработали отлично: на последнем этапе Эдуарду нужно было просто не растерять гигантское 50-секундное преимущество. Но пять промахов на решающей "стойке" заставили забыть о золотых мечтах и едва не сбросили российскую команду с пьедестала. Когда Латыпов пытался закрыть хоть какие-то мишени, я стоял буквально в метрах 20 от него. Большего шока на этой Олимпиаде мне испытывать не приходилось. Не представляю, что чувствовал в тот момент Эдуард. После финиша он плакал.

Все, что Латыпову теперь остается, это писать новую историю. И сам Эдик это понимает. "Без ошибок ты не станешь чемпионом. У всех великих спортсменов были ошибки. Они потому и стали великими, что не останавливались, двигались дальше и побеждали на Олимпийских играх".

Горы по колено

Как известно, жизнь на спорте не заканчивается. Но со спорта она может начаться. История горнолыжника Уильяма Флаэрти из Пуэрто-Рико для меня - самая потрясающая на этой Олимпиаде. В три года у Уильяма диагностировали редкую и тяжелую болезнь. Химиотерапия, больше 75 переливаний крови - всего этого оказалось недостаточно. Потребовалась пересадка костного мозга. Донором Уильяма стал брат Чарльз, который был старше на четыре года.

Трудно представить, что после такого в принципе можно вести нормальную жизнь. У Уильяма получилось. Помогли горные лыжи, любовь к которым мальчику привил отец. Занятия спортом укрепили кости и помогли совладать с последствиями лечения в детстве. А потом и перенести безвременную утрату отца.

Перенесенный ковид не помешал Латыпову поехать на дебютную для себя Олимпиаду и привезти из Пекина три "бронзы". Хотя эти награды могли быть и золотыми

Увлечение спортом переросло в серьезное занятие. В 2018 году на Олимпийские игры отобрался брат Чарльз, а в Пекин поехал уже 17-летний Уильям. Полноправным участником соревнований. В гигантском слаломе Флаэрти показал 40-й результат, в слаломе - 44-й. Вы скажете, разве результат в этой истории имеет значение? Для Уильяма имеет. Потому что он спортсмен.

На следующую Олимпиаду парень уже не приедет, у него по плану новая операция. Но то, что он справится, кажется, не вызывает сомнений.

Восемь лет спустя

Когда я услышал, как на соревнованиях по параллельному слалому диктор объявляет Вика Уайлда, меня накрыла ностальгия. Думаю, и других российских любителей спорта тоже. В 2014 году американец с российским паспортом выиграл две золотые медали на Олимпиаде в Сочи и надолго стал живым синонимом слова сноуборд. С тех пор в этом виде спорта зажглись новые звезды, а о Вике как-то забыли. Виной тому тяжелые травмы и плохие результаты. Широкой публике об Уайлде в декабре напомнила совсем не спортивная новость про его развод со сноубордисткой Аленой Заварзиной.

Но иногда человеку нужны трудности, чтобы взглянуть на себя со стороны и начать все заново. Кажется, с Виком так и произошло. Он отобрался на Олимпиаду, хотя еще года три назад хотел завязывать со спортом.

В Пекине от него многого не ждали, как, впрочем, и восемь лет назад в Сочи. И зря. По пути в полуфинал Уайлд выбил топ-соперников, в том числе двукратного чемпиона мира Дмитрия Логинова. Выйти в финал помешала маленькая, но роковая помарка.

Заезд за третье место был для Вика новым опытом: проигрываешь, не получаешь ничего. Он выиграл и не смог сдержать слез. Спустя восемь лет у Уайлда снова медаль, пусть и бронзовая. Русский язык Вику дается по-прежнему тяжело. Но уезжать из Москвы он не собирается.

Урок для взрослых

Большинство сборных мужского олимпийского турнира сделали ставку на опыт. Бороться за "золото" приехали суровые мужики, сыгравшие не на одном чемпионате мира и повидавшие виды на Олимпиадах. И как здорово, что главной звездой такого возрастного турнира стал 17-летний школьник.

Речь о словацком вундеркинде Юрае Слафковски. Тренерский штаб рискнул взять юниора на статусный турнир и не прогадал. В шести матчах Юрай настрелял семь шайб. Две из них он забросил шведам в матче за третье место и помог хоккейной сборной Словакии взять первую олимпийскую медаль - бронзовую. Сам Слафковски в свои 17 лет стал самым молодым медалистом за последние 50 лет.

Как тут не вспомнить про нашего вундеркинда Матвея Мичкова. Но тренерский штаб сборной России то ли не рискнул взять юношу в Пекин, то ли не увидел, как встроить его в свои схемы. А ведь, может, в финале нам не хватило именно такого игрока.