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21.02.2022 23:58

В Москве чествовали вернувшихся с Олимпиады в Пекине спортсменов

В понедельник в Москве состоялось чествование российских олимпийцев. В церемонии приняли участие и атлеты, только вечером в понедельник вернувшиеся из Пекина. Из аэропорта они сразу отправились на "ВТБ-Арену". Здесь героев спорта приветствовал заполненный до отказа стадион.
Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Синицын

Чествование спортсменов началось с поднятия российского флага, короткое доверили трехкратному олимпийскому чемпиону лыжнику Александру Большунову и фигуристке Анне Щербаковой, победившей на Играх в женском одиночном катании.

Главный герой завершившихся Олимпийских игр Александр Большунов поблагодарил за поддержку болельщиков, которые собрались на арене.

"Благодарность людям, которые нам помогали, вели нас. Спасибо большой дружной олимпийской команде, которая сделала большой вклад в эти медали. Также хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые поддерживали сборную России, не ожидал, что их будет такое количество", - сказал он.

На Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала 32 награды - это лучшее достижение в истории зимних Игр. Помощник президента РФ Игорь Левитин считает, что через четыре года этот рекорд будет побит.

"Зимний спорт в России развивается. Давайте поблагодарим тех, кто готовил этих спортсменов. Я надеюсь, что в 2026 году мы рекорд превзойдем", - сказал Левитин.

Со словами благодарности к спортсменам обратился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Благодарны за каждую медаль, за каждое место. Все выложились по полной, и страна вам за это благодарна. Мы продолжим развивать спорт в нашей стране, но это было бы невозможно без вас и ваших побед, которые вдохновляют наших детей", - сказал он.

Фото: kremlin.ru
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Глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что выступление в Пекине подтвердило статус России как одного из лидеров мирового спорта.

"32 медали - это рекорд нашей команды на Олимпиаде, цена каждой медали, безусловно, является высокой - будь то золотая, серебряная или бронзовая. По серебряным и бронзовым мы лучшие, по общему количеству - вторые", - сказал он.

Во время чествования прошла церемония награждения российских фигуристов, победивших в командном зачете, но пока, по известным причинам, так и не получивших заслуженное олимпийское золото.

Награды "Чемпионы наших сердец" им вручили олимпийская чемпионка Татьяна Навка, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, депутат Государственной думы олимпийская чемпионка Светлана Журова и актриса Юлия Пересильд.

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