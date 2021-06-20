Российские футболисты могут во второй раз в истории выйти в плей-офф чемпионата Европы. Фото: Reuters

Казалось бы, сборная Россия в одном шаге от выхода в плей-офф Евро, а настроение перед матчем с датчанами тревожное.

Напрягает то, что для попадания в 1/8 финала, возможно, будет достаточно ничьей. Как показывает практика, мы не умеем решать задачу, когда в условии есть слово "достаточно". Достаточно не пропустить, достаточно сыграть вничью - сколько уже раз наши футболисты попадались на эти грабли.

Для того чтобы сохранить шансы на выход в следующий раунд, российские футболисты должны как минимум сыграть вничью с датчанами

Пессимизма добавил недавний матч Дании против бельгийцев. Скандинавы проиграли, но совсем не так, как сборная России несколькими днями ранее. В первом тайме датчане, игравшие на домашнем стадионе "Паркен", буквально смяли именитого соперника. Не хватило точности в завершающей стадии, которую после перерыва продемонстрировали бельгийцы. Но все равно, датчане оставили мощное впечатление.

Сейчас вспоминают путь сборной к полуфиналу Евро-2008. Формально нынче идем той же дорогой: крупное поражение от гранда, натужная победа над середняком.

Но в той команде были Андрей Аршавин, Сергей Семак, Сергей Игнашевич, Роман Павлюченко - харизматичные лидеры. Есть ли такие в сборной Черчесова?

Один из участников чемпионата Европы-2008 Динияр Билялетдинов считает, что таковые найдутся. В интервью "РГ" он рассказал, за счет чего сборная России может добиться сегодня искомого результата.

Динияр, мы с вами перекидывались парой фраз перед матчем с Бельгией, и вы были полны оптимизма. Что сейчас? Тоже настроены позитивно?

Динияр Билялетдинов: В принципе, да. Я просто помню, как мы на Евро-2008 выступили. Сначала уступили 1:4 с испанцами, потом одержали очень важную победу над греками - 1:0 и потом справились со шведами - 2:0. Вот и сейчас нужно просто обыгрывать датчан. И все хорошо будет.

Но ведь в той сборной были лидеры, личности, которые могли повести за собой остальных. В нынешней сборной такие есть?

Динияр Билялетдинов: Должны найтись. Должны быть человек пять заводил в команде. Голова (Александр Головин. - Прим. "РГ") должен проснуться, пора бы уже. Дзюба должен что-то забить уже. Сейчас игра будет такая, переломная. Побеждаем, и станет спокойнее. На раскрепощенности можно будет попробовать и в последующие стадии пробиться.

Так, вы упомянули Александра Головина. Значит, согласны с теми, кто считает, что Саша пока не показывает максимум?

Динияр Билялетдинов: Тактически наша сборная его очень мало задействует, мне кажется. Часто у нас мяч просто перебивается вперед через полузащиту прямо туда, на Дзюбу. Артем борется, цепляется, потом происходят какие-то заскоки, забегания полузащитников. Это не игра Александра Головина совершенно. Все-таки он должен больше контролировать мяч. Но я пока этого не вижу.

А что происходит с Дзюбой? Давно уже раздаются призывы оставить Артема в запасе, а вместо него выпустить на поле голодного до голов Соболева….

Динияр Билялетдинов: Пока лично я бы остановил выбор на Дзюбе. Но, вы знаете, мы сейчас можем говорить что угодно, а Саламыч после первой игры взял и сразу вратаря поменял. Вот и сейчас он может такой ход сделать. Как вариант - выпустить того же Соболева вместо Дзюбы.

Матч датчан против Бельгии вызвал упаднические настроения. Слишком уж мощно выглядели скандинавы, особенно в первом тайме, несмотря на поражение. Многие уже и крест на наших поставили…

Динияр Билялетдинов: Это зря. У нас тоже непростая команда. Но с датчанами очень важно аккуратно в обороне сыграть. Чтобы не было нелепых ошибок, как с бельгийцами. Одна такая оплошность, пропущенный гол - и все переворачивается с ног на голову. Надо стараться от этого избавиться. Вот с Бельгией: пропустили на десятой минуте и сбили себе все карты.

А в принципе, на ваш взгляд, сборные России и Дании - это равные соперники? У датчан целая группа игроков из топ-клубов - "Милан", "Челси", "Боруссия" дортмундская…

Динияр Билялетдинов: У них хорошая команда, конечно. Я еще перед турниром говорил, что Дания - эдакая темная лошадка. Но финны же их обыграли. Понятно, что нужно делать скидку на ситуацию с Эриксеном, но финны тем не менее справились же. Не надо бояться. "Милан", "Боруссия" - подумаешь. Все равно, команды выходят на Евро, чтобы обыгрывать друг друга.

Тот фактор, что нас, скорее всего, устроит ничья, может сказаться на игре россиян?

Динияр Билялетдинов: Ни в коем случае нельзя играть на ничью. Изначально проигрышный настрой. Держишь это в голове, а потом какая-нибудь ошибка на 95-й минуте - и до свидания. Воткнут тебе какой-нибудь непонятный гол, и ты ни с чем. О том, что нас может устроить ничья, даже думать не надо.

Давайте подытожим. За счет чего будем сегодня побеждать датчан на их домашней арене в Копенгагене?

Динияр Билялетдинов: Мне кажется, нужно немного освежить состав.

А вот тут поподробнее, пожалуйста…

Динияр Билялетдинов: Побольше быстрых игроков туда вперед. Возможно, даже есть смысл сыграть четырьмя защитниками и в пять полузащитников. Один опорный и два разыгрывающих. Мне кажется, это может удивить датчан. Если же мы снова закроемся схемой в пять защитников, то это опять будут длинные передачи на высокого нападающего и отказ от других опций. Хочется, чтобы наши удивили именно сменой картины игры. И это может поставить вопросы перед датчанами.