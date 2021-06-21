Фернандеш: Был удивлен, что Миранчук не вышел в старте против Бельгии
Смотрели матчи России на Евро?
Мануэл Фернандеш: Если честно, смотрел только матч с Финляндией. Очень рад за Алексея (Алексей Миранчук - прим. "РГ"), который забил красивый мяч. Я вообще был удивлен, что он не вышел в стартовом составе против Бельгии. По-моему, это лучший российский футболист.
Следите за его выступлениями в "Аталанте"?
Мануэл Фернандеш: Да, видел несколько матчей. Когда у Алексея была возможность - он себя проявлял. Надеюсь, в новом сезоне у него будет больше игрового времени.
Рискнете дать прогноз на матч Дании с Россией?
Мануэл Фернандеш: Нет, я не любитель делать прогнозы. Могу сказать, что когда твоя судьба зависит от тебя - это очень хорошо. Россия сейчас в хорошем положении: если она выиграет в Копенгагене, то выйдет в плей-офф. Посмотрим, что будет.
Полностью интервью с Мануэлем Фернандешем читайте в одном из ближайших номеров "РГ"
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