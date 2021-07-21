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Рубрика: Спорт

Пловец Бородин не знает, как и где заразился коронавирусом

Текст: Артур Нанян
Фото: Джорджио Пероттино/РИА Новости Фото: Джорджио Пероттино/РИА Новости
Фото: Джорджио Пероттино/РИА Новости

Российский пловец Илья Бородин, который пропустит Олимпийские игры в Токио из-за положительного теста на коронавирус, прокомментировал пропуск соревнований.

Фото: Attila KISBENEDEK / AFP
Российский пловец Илья Бородин не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса

По словам Бородина, он понятия не имеет, как и где заразился COVID-19. "Не могу предположить, где мог подцепить инфекцию. Никто этого не знает. Мы начали сдавать тесты за пять дней до отъезда в Токио. Первый был отрицательным, все остальные - положительными. Как получилось, так получилось. Информацию о положительном тесте воспринял неспокойно", - приводит слова Ильи "Матч ТВ".

Напомним, что Бородин является чемпионом Европы-2021 на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

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