Пловец Бородин не знает, как и где заразился коронавирусом

Российский пловец Илья Бородин, который пропустит Олимпийские игры в Токио из-за положительного теста на коронавирус, прокомментировал пропуск соревнований.

По словам Бородина, он понятия не имеет, как и где заразился COVID-19. "Не могу предположить, где мог подцепить инфекцию. Никто этого не знает. Мы начали сдавать тесты за пять дней до отъезда в Токио. Первый был отрицательным, все остальные - положительными. Как получилось, так получилось. Информацию о положительном тесте воспринял неспокойно", - приводит слова Ильи "Матч ТВ".

Напомним, что Бородин является чемпионом Европы-2021 на дистанции 400 метров комплексным плаванием.