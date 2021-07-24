Американцы впервые с 1972 года не выиграли медали в первый день Олимпиады
По итогам стартового соревновательного дня Олимпиады сборная США не смогла завоевать ни одной медали.
Как отмечает USA Today, в последний раз американская команда оказывалась без наград в первый день соревнований 49 лет назад, на Играх 1972 года в Мюнхене.
В субботу в Токио разыгрываются 11 комплектов наград. Американские атлеты безуспешно пытались добыть олимпийские медали в велогонках, стрельбе из лука, стрельбе из винтовки и пистолета и тяжелой атлетике.
Пока медальный зачет возглавляет сборная Китая, завоевавшая две золотых медали. По одной награде высшего достоинства имеют команды Японии, Кореи, Эквадора, Ирана и Косово. А активе сборной России серебро, которое добыла Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.
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