Российские гимнасты Нагорный и Далалоян вышли в финал многоборья на ОИ
В финале многоборья на турнире по гимнастике Игр в Токио от российской команды выступят Никита Нагорный и Артур Далалоян.
По итогам квалификационного турнира в финал вышли 24 спортсмена, но не более двух из одной страны. Россию в финале будут представлять Нагорный и Далалоян, показавшие лучшие результаты среди соотечественников.
У Нагорного общий второй результат среди всех спортсменов - 87,897 балла. Шестым стал недавно восстановившийся после травмы Далалоян - 85,957. Почти 0,6 балла проиграл ему другой соотечественник Давид Белявский.
В командной квалификации россияне стали третьими. Помимо Далалояна, Белявского и Нагорного, в составе выступает Денис Аблязин.
Финал командного многоборья состоится 26 июля, а личного - 28-го.
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