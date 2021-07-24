Российские гимнасты Нагорный и Далалоян вышли в финал многоборья на ОИ

В финале многоборья на турнире по гимнастике Игр в Токио от российской команды выступят Никита Нагорный и Артур Далалоян.

По итогам квалификационного турнира в финал вышли 24 спортсмена, но не более двух из одной страны. Россию в финале будут представлять Нагорный и Далалоян, показавшие лучшие результаты среди соотечественников.

У Нагорного общий второй результат среди всех спортсменов - 87,897 балла. Шестым стал недавно восстановившийся после травмы Далалоян - 85,957. Почти 0,6 балла проиграл ему другой соотечественник Давид Белявский.

В командной квалификации россияне стали третьими. Помимо Далалояна, Белявского и Нагорного, в составе выступает Денис Аблязин.

Финал командного многоборья состоится 26 июля, а личного - 28-го.