Австралийка Маккиоун стала чемпионкой ОИ-2020 в плавании на спине

Австралийская пловчиха Кейли Маккиоун стала чемпионкой Игр в Токио, выиграв заплыв на дистанции 100 метров на спине.

В решающем заплыве она преодолела дистанцию за 57,47 секунды. Это - новый олимпийский рекорд.

Второй результат показала спортсменка из Канады Кайли Масс. Ее результат - 57,72 секунды.

Американка Риган Смит сумела завоевать бронзу - 58,05 секунды.