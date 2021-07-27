27.07.2021 05:23
Рубрика: Спорт
Австралийка Маккиоун стала чемпионкой ОИ-2020 в плавании на спине
Фото: REUTERS
Австралийская пловчиха Кейли Маккиоун стала чемпионкой Игр в Токио, выиграв заплыв на дистанции 100 метров на спине.
В решающем заплыве она преодолела дистанцию за 57,47 секунды. Это - новый олимпийский рекорд.
Второй результат показала спортсменка из Канады Кайли Масс. Ее результат - 57,72 секунды.
Американка Риган Смит сумела завоевать бронзу - 58,05 секунды.
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