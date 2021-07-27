Российские волейболистки обыграли Аргентину во втором матче на ОИ-2020

После стартового поражения от итальянок российская команда не имела права на осечку во встрече с аргентинками.

И уже в первом сете сборная России дала понять соперницам, что шансов на успех у них нет - 25:19.

Два следующих сета прошли в одни ворота - 25:15 и 25:13. В следующем матче россиянки сыграют с командой Китая.

Для выхода в плей-офф необходимо занять место в четверке сильнейших в группе.