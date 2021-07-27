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Идет  день олимпиады
27.07.2021 05:40
Рубрика: Спорт

Российские волейболистки обыграли Аргентину во втором матче на ОИ-2020

Женская сборная России по волейболу одержала первую победу на групповом этапе Олимпиады в Токио. Во вторник россиянки переиграли Аргентину - 3:0.
Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

После стартового поражения от итальянок российская команда не имела права на осечку во встрече с аргентинками.

Фото: РИА Новости
Российские волейболисты одержали вторую победу на Играх в Токио

И уже в первом сете сборная России дала понять соперницам, что шансов на успех у них нет - 25:19.

Два следующих сета прошли в одни ворота - 25:15 и 25:13. В следующем матче россиянки сыграют с командой Китая.

Для выхода в плей-офф необходимо занять место в четверке сильнейших в группе.

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