27.07.2021 05:40
Рубрика: Спорт
Российские волейболистки обыграли Аргентину во втором матче на ОИ-2020
Женская сборная России по волейболу одержала первую победу на групповом этапе Олимпиады в Токио. Во вторник россиянки переиграли Аргентину - 3:0.
Фото: REUTERS
После стартового поражения от итальянок российская команда не имела права на осечку во встрече с аргентинками.
И уже в первом сете сборная России дала понять соперницам, что шансов на успех у них нет - 25:19.
Два следующих сета прошли в одни ворота - 25:15 и 25:13. В следующем матче россиянки сыграют с командой Китая.
Для выхода в плей-офф необходимо занять место в четверке сильнейших в группе.
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Российские волейболисты одержали вторую победу на Играх в Токио 02:24
Мужская сборная России одержала вторую победу на олимпийском турнире в Токио, одолев американцев. "Выиграть 3:1 у сильной команды, которая показывает хороший волейбол, - это отличный результат", - подчеркнул тренер Туомас Саммелвуо