Российские волейболисты одержали вторую победу на Играх в Токио
Есть такая хорошая примета у россиян: обыгрывать на групповом этапе в тяжелой борьбе американцев. Если кто забыл, именно после непростой победы над США в группе (3:2) и началось триумфальное восхождение российских волейболистов к тому самому "золоту" на Играх-2012 в Лондоне.
То, что с американцами снова придется нелегко, было понятно сразу. Сборная США произвела сильное впечатление уже здесь в Токио, буквально разорвав в первом туре Францию - 3:0 (25:18, 25:18, 25:22). Но и без того не подвергалось сомнению, что "звездно-полосатые" - команда из категории топ. На последнем чемпионате мира в 2018 году они стали третьими, а на предыдущей Олимпиаде-2016 в Рио завоевали "бронзу", обыграв в матче за третье место как раз нашу команду. К слову, одного из лидеров сборной США Мэттью Андерсона российские любители волейбола могли лицезреть вживую на протяжении тех семи лет, что он выступал за казанский "Зенит".
Напомним, в стартовом и очень нервном матче наши одолели Аргентину - 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21). "Надеюсь, с США покажем свою игру", - сказал после игры Максим Михайлов. И в первых двух сетах, несмотря на упорство соперника, россиянам это удавалось. В обеих партиях наши парни вроде бы постоянно догоняли, однако в концовках находили силы добавить и обойти американцев.
Вот только затем уже Соединенные Штаты стали по крупицам переламывать ход игры. Третью партию они забрали, а потом завладели инициативой в четвертой.
- Третий сет мы сами провалили, плохо подавали, - констатировал доигровщик Дмитрий Волков, который с 16 очками стал самым результативным в нашей команде. - Американцы, наоборот, - хорошо. Выбивали нас с приема, цепляли на высоких мячах. Четвертый сет тоже плохо начали, но сумели догнать. Нашли в себе резервы, чтобы закончить это дело. К моменту, когда в четвертой партии счет стал 10:13 не в нашу пользу, мы допустили четыре ошибки на подаче. И это только в четвертом сете. О чем тут говорить. Нашли свою подачу, и полегче стало.
Та самая подача пришла в критический момент: россияне проигрывали 18:21, и отступать, по сути, было некуда. Наши и не собирались. А дальше - очередная напряженная концовка сета, в которой нервы крепче снова оказались у россиян.
- Вообще, нервозность - это норма. Если ее нет, значит, что-то не то с тобой, - объяснил еще один доигровщик российской сборной Егор Клюка. - Но все ребята уже столько концовок прошли, знают, как себя настраивать. Рад, что мы можем бороться и выигрывать. Легких матчей ни с кем не будет. Радует, что мы настроены идти до конца.
Характер нашей команды оценил и ее финский наставник Туомас Саммелвуо.
- Выиграть 3:1 у сильной команды, которая показывает хороший волейбол, - это отличный результат, - подчеркнул тренер. - Надо жить в игре, стараться быть в эти моменты лучшей версией себя, выдержать тяжелые моменты, которые у нас были сегодня в третьей и в четвертой партиях. Но ребята смогли собраться, вытянуть концовки партий.
Следующий матч станет для сборной России центральным на групповом этапе. 28 июля противостоять нашим будут их извечные соперники, бразильцы.
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