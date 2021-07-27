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Идет  день олимпиады
27.07.2021 04:49
Рубрика: Спорт

Стрелки Бацарашкина и Черноусов вышли в финал Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов во время квалификационных соревнований. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов во время квалификационных соревнований. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов во время квалификационных соревнований. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов вышли в финал в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

Фото: REUTERS
Триатлонистка завоевала первую в истории Бермудских островов золотую медаль

По итогам квалификационного турнира российский дуэт показал второй результат. В финале они поборются с представителями Китая Цзян Жаньсинь и Пан Вэем.

В поединке за бронзовые медали встретятся команды Украины и Сербии.

Напомним, Бацарашкина стала первой российской чемпионкой Игр.

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