Стрелки Бацарашкина и Черноусов вышли в финал Олимпиады
Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов вышли в финал в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.
По итогам квалификационного турнира российский дуэт показал второй результат. В финале они поборются с представителями Китая Цзян Жаньсинь и Пан Вэем.
В поединке за бронзовые медали встретятся команды Украины и Сербии.
Напомним, Бацарашкина стала первой российской чемпионкой Игр.
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