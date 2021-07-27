Стрелки Бацарашкина и Черноусов вышли в финал Олимпиады

Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов во время квалификационных соревнований. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов вышли в финал в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

По итогам квалификационного турнира российский дуэт показал второй результат. В финале они поборются с представителями Китая Цзян Жаньсинь и Пан Вэем.

В поединке за бронзовые медали встретятся команды Украины и Сербии.

Напомним, Бацарашкина стала первой российской чемпионкой Игр.