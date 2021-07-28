Если следить издалека за тем, как играет в настольный теннис полячка Наталья Партыка, можно не заметить ничего необычного. Отличная работа ног, хлесткие удары. И только когда девушке надо подавать, понимаешь, что что-то не так. Она кладет шарик на край локтя, прежде чем подбросить его в воздух и послать ракеткой на другую половину стола. У Натальи нет руки.

Она так и родилась, без предплечья. "Родителям тоже было непросто. Но то, чему они меня научили, помогает мне чувствовать себя уверенно и сейчас. В детстве я училась сама завязывать себе шнурки. Спасибо папе и маме: благодаря им теперь почти все я делаю самостоятельно". В настольный теннис Партыка начала играть с семи лет. По словам Натальи, сложнее всего было научиться подавать. "Спорт сделал из меня человека. Научил работать, не сдаваться, бороться за свои мечты".

Вид спорта наша героиня выбрала вслед за сестрой, которая старше на четыре года. Наталья ненавидела проигрывать: "Мне пришлось очень много поработать, чтобы обыграть сестренку". В 11 Партыка дебютировала на Паралимпийских играх-2000 в Сиднее, став самой молодой участницей Паралимпиад. Следующие Игры в Афинах она уже выиграла. В 2008 году Наталья Партыка впервые вошла в сборную Польши не только на Паралимпийские игры, но и Олимпийские. С тех пор она ни разу не пропустила оба форума.

"Конечно, по-прежнему в моей игре есть слабые стороны из-за отсутствия руки, и здоровые соперники стараются этим пользоваться. Но я не обижаюсь, я ведь тоже изучаю соперника и стараюсь давить на его недостатки", - говорит Наталья.

У Партыки пять золотых паралимпийских медалей. В Токио она борьбу уже закончила на стадии 1/32 финала. Не пьедестал, но оказаться в числе 64 лучших в своем виде спорта в мире - это ли не достижение для человека, у которого нет руки?