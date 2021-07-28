Американская гимнастка Байлз не выступит в личном многоборье на Олимпиаде
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз не выйдет на старт в личном многоборье. Об этом сообщили в Федерации гимнастики США.
Соревнования должны состояться 29 июля.
Во вторник в командном многоборье Байлз после неудачного выступления в первом виде программы приняла решение завершить выступление. Позже она объяснила этот шаг психологическими проблемами и тем, что она никак не может обрести состояние, в котором ей было бы комфортно выступать на Играх.
Команда США без своего лидера не смогла побороться за золотые медали, уступив сборной России.
After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o— USA Gymnastics (@USAGym) July 28, 2021
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