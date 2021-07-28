Американская гимнастка Байлз не выступит в личном многоборье на Олимпиаде

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз не выйдет на старт в личном многоборье. Об этом сообщили в Федерации гимнастики США.

Соревнования должны состояться 29 июля.

Во вторник в командном многоборье Байлз после неудачного выступления в первом виде программы приняла решение завершить выступление. Позже она объяснила этот шаг психологическими проблемами и тем, что она никак не может обрести состояние, в котором ей было бы комфортно выступать на Играх.

Команда США без своего лидера не смогла побороться за золотые медали, уступив сборной России.