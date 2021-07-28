Виталина Бацарашкина завоевала вторую медаль в Токио

Всего за несколько дней Бацарашкина сначала выиграла "золото" Игр, а затем и "серебро". Фото: РИА Новости

В финале Бацарашкина и Черноусов встречались с представителями Китая Цзян Жаньсинь и Пан Вэй. Увы, выиграть золото нашим не удалось - 14:16. Для Виталины эта медаль - вторая в Токио. Ранее она стала чемпионкой в личном турнире.

- Мне кажется, финал в личных соревнованиях был сложнее, потому что там одна ошибка может наложиться на другую, идет цепочка. В миксте же каждый выстрел обнуляется, можно изменить ситуацию. Волновалась ли сегодня? Конечно. Просто в таких ситуациях ты стараешься не замечать ничего. Если говорить непосредственно о сегодняшнем финале, то не могу сказать, чего не хватило для победы, но мы боролись. В принципе, это самое главное, - отметила Бацарашкина.

Как признался Черноусов, его подготовка к Олимпиаде была серьезно скорректирована из-за травмы плеча.

- Надеюсь, борьба в решающем противостоянии была интересной. Сейчас чувствую облегчение. Путь на Игры был не столь легок, каким он мог бы быть. Все дело в травме, которую я получил в начале года. Раньше не распространялся об этом, чтобы не наводить шороха. Серьезного ничего не было, но мне нельзя было делать большое количество физических упражнений, особенно верхнего плечевого пояса, и сохранять объемы подготовки самой стрельбы. Не будь повреждения, возможно, было бы легче выступать здесь, - признался Черноусов.

В свою очередь, Каримова и Каменский по итогам квалификации заняли четвертое место, а в поединке за бронзу им пришлось побороться с представителями Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ена - 17:9.

- Великолепные эмоции, просто фантастические. Очень рад, что удалось взять медаль. Нам еще в квалификации пришлось непросто, а потом напряжение только нарастало. В полуфинале, может быть, не хватило немного везения. Случай не позволил мне выйти в финал в личных соревнованиях. Что касается подготовки к олимпийскому сезону, то она прошла без травм, но после изоляции было немного проблемно восстанавливаться. Тренировки дома совершенно не то. Нам все-таки нужна дистанция, чтобы почувствовать ее. Работа дома не смогла даже частично компенсировать настоящую работу. Мне было тяжело втягиваться, - рассказал Каменский.

По словам Каримовой, она никогда не забудет момент, когда ей удалось впервые выиграть олимпийскую медаль. "Эта награда очень многое значит для меня, потому что она первая. Такие моменты запоминаются на всю жизнь", - подчеркнула Юлия.

Напомним, что Каримова является двукратной чемпионкой Европы (2020), а также чемпионкой мира (2018). В активе же Каменского две победы на первенстве планеты (2018) и семь на чемпионатах Европы.