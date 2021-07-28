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Идет  день олимпиады
28.07.2021 00:00
Рубрика: Спорт

Жизнь спортсменов продолжается

Буквально за несколько дней до старта Игр в Токио Международный олимпийский комитет (МОК) впервые в истории изменил девиз соревнований. Отныне в переводе на русский он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)

По традиции такие крупные спортивные форумы, как Олимпиада, являются прекрасной возможностью объединить людей, живущих на разных континентах, имеющих разный менталитет. Даже несмотря на отсутствие болельщиков в Токио, во время соревнований происходят события, которые, может, напрямую не относятся к спорту, но влияют на участников турнира и привносят некий дополнительный интерес к Играм.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Все уже привыкли, что спортсмены, как люди эмоциональные, порой совершают неожиданные поступки. Бывают среди них и такие, о которых приятно слышать и сообщать окружающим. К примеру, аргентинский тренер по фехтованию Лукас Сауседо сделал предложение спортсменке Марии Белен Перес Морис, в то время девушка отвечала на вопросы журналистов. Во время интервью Сауседо написал предложение руки и сердца на листе бумаги, встал позади Марии и ждал, пока она обернется. Увидев листок, Мария вскрикнула и утвердительно закивала головой.

- Мы уже 18 лет вместе и постоянно говорим: "Что будет, когда мы состаримся, где мы будем?" Надеюсь, теперь мы посмотрим. Мне показалось, что это подходящее место, чтобы выразить мою безграничную любовь, - заявил Сауседо.

Предложение своей девушке сделал также немецкий футболист Макс Крузе, заявивший о своих намерениях в прямом эфире после матча с Саудовской Аравией.

Хочется верить, что таких историй на Олимпиаде будет больше.

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