29.07.2021 11:24
Рубрика: Спорт
Австралийка Фокс завоевала золото в гребном слаломе на каноэ
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Джессика Фокс из Австралии стала победительницей соревнований по гребному слалому на каноэ-одиночках на Олимпиаде в Токио.
В финальных соревнованиях Фокс показала лучший результат - 105,04. Это золото стало восьмым для сборной Австралии, и она в общекомандном зачете опередила сборную России, в активе которой пока 7 побед.
Серебро досталось представительнице Великобритании Мэллори Франклин - 108,68. На третьем месте немка Андреа Херцог - 111,13.
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28.07.2021