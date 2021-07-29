Австралийка Фокс завоевала золото в гребном слаломе на каноэ

Джессика Фокс из Австралии стала победительницей соревнований по гребному слалому на каноэ-одиночках на Олимпиаде в Токио.

В финальных соревнованиях Фокс показала лучший результат - 105,04. Это золото стало восьмым для сборной Австралии, и она в общекомандном зачете опередила сборную России, в активе которой пока 7 побед.

Серебро досталось представительнице Великобритании Мэллори Франклин - 108,68. На третьем месте немка Андреа Херцог - 111,13.