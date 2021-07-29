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Идет  день олимпиады
29.07.2021 00:00
Рубрика: Спорт

Бермудские острова и Филиппины взяли первые золотые медали в истории соревнований

Олимпийские игры в Токио стали знаковыми для Бермудских островов и Филиппин: они взяли первые золотые медали в истории соревнований.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)
Для 33-летней Флоры Даффи Олимпиада в Токио стала четвертой в карьере. Фото: AP Для 33-летней Флоры Даффи Олимпиада в Токио стала четвертой в карьере. Фото: AP
Для 33-летней Флоры Даффи Олимпиада в Токио стала четвертой в карьере. Фото: AP

Самого уникального достижения добились Бермуды, а если конкретно - триатлонистка Флора Даффи. Она стала первой представительницей своей страны, завоевавшей золото на Олимпийских играх. Таким образом, Бермудские острова - самая маленькая страна по численности населения (64 000), выигравшая золотые медали на летних Играх. В этом списке они обогнали Гренаду (112 000), Багамы (393 000), Суринам (586 000) и Люксембург (619 000).

Фото: РИА Новости
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Для 33-летней Даффи эта Олимпиада - четвертая в карьере. В 2008 году она не смогла финишировать, спустя четыре года заняла 45-е место, а пять лет назад в Рио-де-Жанейро стала девятой. Комментируя успех в Токио, Даффи не смогла сдержать слез.

- Меня захлестывают эмоции! Я все еще не осознаю, что сотворила. Это была мечта детства - выиграть золото Олимпиады. Невероятный момент! Хочу посвятить победу Бермудам. У меня были проблемы со здоровьем, временами возникали мысли о завершении карьеры. Однако я смогла собраться", - отметила Даффи.

Досье "РГ"

Какие еще сборные не побеждали на летних Играх?

- Среди наиболее известных - Исландия, которая 20 раз участвовала в летних Играх и ни разу не завоевала золота. В активе островитян лишь два серебра и две бронзы. К слову, у представителей северной страны не было медалей высшей пробы на зимних Играх.

- Представители Лихтенштейна не входили даже в призеры, хотя ездили на 17 Олимпиад. В Токио у страны только пять спортсменов - в дзюдо и в плавании. Зато Лихтенштейн может похвастаться двумя победами на зимних Играх.

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