Чимрова стала пятой в заплыве на 200 метров баттерфляем

Россиянка Светлана Чимрова показала пятый результат в финале заплыва на 200 метров баттерфляем.

Победу одержала представительница Китая Чжан Юйфэй. Она захватила лидерство со старта и финишировала первой с результатом 2 минуты 03,86 секунды. Это новый олимпийский рекорд.

Второе и третье место заняли американки Реган Смит и Хейли Фликингер.