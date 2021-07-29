29.07.2021 05:54
Рубрика: Спорт
Чимрова стала пятой в заплыве на 200 метров баттерфляем
Светлана Чимрова. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Россиянка Светлана Чимрова показала пятый результат в финале заплыва на 200 метров баттерфляем.
Победу одержала представительница Китая Чжан Юйфэй. Она захватила лидерство со старта и финишировала первой с результатом 2 минуты 03,86 секунды. Это новый олимпийский рекорд.
Второе и третье место заняли американки Реган Смит и Хейли Фликингер.
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28.07.2021