29.07.2021 05:27
Рубрика: Спорт
Финке стал олимпийским чемпионом в плавании на 800 метров
Фото: REUTERS/LISI NIESNER
В олимпийском бассейне прошел финальный заплыв на дистанции 800 метров вольным стилем. Победу в нем одержал представитель США Роберт Финке, преодолевший дистанцию за 7 минут 41,87 секунды.
Серебряным призером соревнований стал итальянец Грегорио Пальтриньери, а бронзу завоевал украинец Михаил Романчук.
Сборная США выиграла 12-е золото и по количеству наград высшего достоинства сравнялась с Китаем.
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28.07.2021
28.07.2021
Российские пловцы взяли "серебро" в эстафете 4х200 м вольным стилем 28.07.2021
Мужская сборная России завоевала серебряные медали Олимпиады в эстафете 4х200 метров вольным стилем. "Можем собой гордиться. Мы на Олимпиаде в Токио и показываем результаты. И мы - команда!" - прокомментировали свой успех Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк