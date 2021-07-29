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Идет  день олимпиады
29.07.2021 05:27
Рубрика: Спорт

Финке стал олимпийским чемпионом в плавании на 800 метров

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/LISI NIESNER Фото: REUTERS/LISI NIESNER
Фото: REUTERS/LISI NIESNER

В олимпийском бассейне прошел финальный заплыв на дистанции 800 метров вольным стилем. Победу в нем одержал представитель США Роберт Финке, преодолевший дистанцию за 7 минут 41,87 секунды.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Серебряным призером соревнований стал итальянец Грегорио Пальтриньери, а бронзу завоевал украинец Михаил Романчук.

Сборная США выиграла 12-е золото и по количеству наград высшего достоинства сравнялась с Китаем.

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