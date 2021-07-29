Финке стал олимпийским чемпионом в плавании на 800 метров

В олимпийском бассейне прошел финальный заплыв на дистанции 800 метров вольным стилем. Победу в нем одержал представитель США Роберт Финке, преодолевший дистанцию за 7 минут 41,87 секунды.

Серебряным призером соревнований стал итальянец Грегорио Пальтриньери, а бронзу завоевал украинец Михаил Романчук.

Сборная США выиграла 12-е золото и по количеству наград высшего достоинства сравнялась с Китаем.