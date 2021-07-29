Мировой рекордсмен Антон Чупков остался без олимпийской медали

Российский пловец Антон Чупков, который является действующим чемпионом мира и действующим рекордсменом мира на 200 метров брассом, не смог взять медаль на своей коронной дистанции на Олимпийских играх в Токио.

Чупков финишировал четвертым (2.07,24). Победу одержал австралиец Изаак Кук, не так много уступивший рекорду мира Чупкова - 2.06,38 против 2.06,12. Серебро - у Арно Камминга из Нидердандов (2.07,01). Третье место занял финн Матти Маттиссон (2.07.13)

Напомним, что на Олимпийских играх 2016 года Чупков выиграл на 200-метровке брассом бронзовую медаль.