Хорватские гребцы выиграли золотые медали ОИ-2020 в соревнованиях двоек
Хорваты Мартин Синкович и Валент Синкович завоевали золото по академической гребле в мужских двойках на Олимпийских играх в Токио. В финале они преодолели дистанцию в два километра за 6 минут 15,29 секунды.
Серебряными призерами стали представители Румынии Чиприан Тудосэ и Мариус Козмьюк (+1,29 секунды). Бронзу завоевали датчане Фредерик Выставел и Йоахим Саттон (+4,59 секунды).
Мартин и Валент Синковичи на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро победили в двойках парных, а на Играх в Лондоне выиграли серебро в четверках парных, напоминает РИА Новости.
Российские пловцы взяли "серебро" в эстафете 4х200 м вольным стилем 28.07.2021
Мужская сборная России завоевала серебряные медали Олимпиады в эстафете 4х200 метров вольным стилем. "Можем собой гордиться. Мы на Олимпиаде в Токио и показываем результаты. И мы - команда!" - прокомментировали свой успех Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк