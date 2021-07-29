Хорватские гребцы выиграли золотые медали ОИ-2020 в соревнованиях двоек

Хорваты Мартин Синкович и Валент Синкович завоевали золото по академической гребле в мужских двойках на Олимпийских играх в Токио. В финале они преодолели дистанцию в два километра за 6 минут 15,29 секунды.

Серебряными призерами стали представители Румынии Чиприан Тудосэ и Мариус Козмьюк (+1,29 секунды). Бронзу завоевали датчане Фредерик Выставел и Йоахим Саттон (+4,59 секунды).

Мартин и Валент Синковичи на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро победили в двойках парных, а на Играх в Лондоне выиграли серебро в четверках парных, напоминает РИА Новости.