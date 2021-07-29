Итальянки выиграли "золото" в гребле в легковесных парных двойках
Сборная Италии добилась победы в гребле. Женская команда этой страны стала лучшей в легковесных парных двойках.
В финальном заплыве итальянки Валентина Родини и Федерика Чезарини, уже на стадии полуфинала установившие мировой рекорд, оказались быстрее всех конкуренток.
Второе место заняли представительницы Франции, команда Нидерландов финишировала на третьей позиции.
Российские спортсменки Анастасия Лебедева и Мария Боталова, не попавшие в финал, стали третьими в утешительном финале.
Российские пловцы взяли "серебро" в эстафете 4х200 м вольным стилем 28.07.2021
Мужская сборная России завоевала серебряные медали Олимпиады в эстафете 4х200 метров вольным стилем. "Можем собой гордиться. Мы на Олимпиаде в Токио и показываем результаты. И мы - команда!" - прокомментировали свой успех Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк