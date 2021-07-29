Итальянки выиграли "золото" в гребле в легковесных парных двойках

Сборная Италии добилась победы в гребле. Женская команда этой страны стала лучшей в легковесных парных двойках.

В финальном заплыве итальянки Валентина Родини и Федерика Чезарини, уже на стадии полуфинала установившие мировой рекорд, оказались быстрее всех конкуренток.

Второе место заняли представительницы Франции, команда Нидерландов финишировала на третьей позиции.

Российские спортсменки Анастасия Лебедева и Мария Боталова, не попавшие в финал, стали третьими в утешительном финале.