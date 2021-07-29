29.07.2021 06:20
Рубрика: Спорт
Российские рапиристки вышли в полуфинал Олимпиады
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Женская сборная России по фехтованию на рапире вышла в полуфинал командного турнира Олимпиады в Токио.
В четвертьфинальном поединке россиянки встречались с командой Египта. Он завершился более чем убедительной победой сборной России - 45:21.
В составе команды выступают Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.
Следующий соперник россиянок определится в поединке между командами США и Японии.
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28.07.2021