Российские рапиристки вышли в полуфинал Олимпиады

Женская сборная России по фехтованию на рапире вышла в полуфинал командного турнира Олимпиады в Токио.

В четвертьфинальном поединке россиянки встречались с командой Египта. Он завершился более чем убедительной победой сборной России - 45:21.

В составе команды выступают Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.

Следующий соперник россиянок определится в поединке между командами США и Японии.