Ма Лун стал четырехкратным олимпийским чемпионом по настольному теннису

Китайский спортсмен Ма Лун стал первым человеком, который выиграл четыре золотые медали по настольному теннису на Олимпийских играх.

В Токио в финале он обыграл своего соотечественника Фань Чжэньдуна 4:2 (11-4, 10-12, 11-8, 11-9, 3-11, 11-7).

Ранее Ма Лун стал олимпийским чемпионом в Рио в одиночном и командном разрядах, а также в Лондоне в командном разряде.

В матче за бронзу представляющий Германию Дмитрий Овчаров оказался сильнее Линь Юньжу (Тайвань).