Ма Лун стал четырехкратным олимпийским чемпионом по настольному теннису
Китайский спортсмен Ма Лун стал первым человеком, который выиграл четыре золотые медали по настольному теннису на Олимпийских играх.
В Токио в финале он обыграл своего соотечественника Фань Чжэньдуна 4:2 (11-4, 10-12, 11-8, 11-9, 3-11, 11-7).
Ранее Ма Лун стал олимпийским чемпионом в Рио в одиночном и командном разрядах, а также в Лондоне в командном разряде.
В матче за бронзу представляющий Германию Дмитрий Овчаров оказался сильнее Линь Юньжу (Тайвань).
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Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м. Ранее Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м
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