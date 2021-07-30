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Идет  день олимпиады
30.07.2021 16:49
Рубрика: Спорт

Ма Лун стал четырехкратным олимпийским чемпионом по настольному теннису

Фото: Steph Chambers/Getty Images Фото: Steph Chambers/Getty Images
Фото: Steph Chambers/Getty Images

Китайский спортсмен Ма Лун стал первым человеком, который выиграл четыре золотые медали по настольному теннису на Олимпийских играх.

Фото: David Ramos/2021 Getty Images
Китаянка Чэнь Мэн стала олимпийской чемпионкой по настольному теннису

В Токио в финале он обыграл своего соотечественника Фань Чжэньдуна 4:2 (11-4, 10-12, 11-8, 11-9, 3-11, 11-7).

Ранее Ма Лун стал олимпийским чемпионом в Рио в одиночном и командном разрядах, а также в Лондоне в командном разряде.

В матче за бронзу представляющий Германию Дмитрий Овчаров оказался сильнее Линь Юньжу (Тайвань).

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