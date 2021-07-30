Макрогузова и Холомина выиграли все три матча в группе на Олимпиаде в Токио
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выиграли все матчи в группе на турнире по пляжному волейболу на Олимпийских играх.
В заключительном матче соперницами спортсменок из России стали Мариафе Артачо и Талика Клэнси из Австрии. Но и они не сумели остановить победную серию наших волейболисток.
Легко выиграв первый сет со счетом 21:8, Макрогузова и Холомина уступили во втором - 15:21. Но затем сумели собраться и в решающей партии вырвать победу - 15:12.
По итогам группового турнира у россиянок три победы из трех. Ранее они переиграли соперниц из Италии и Кубы.
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