Макрогузова и Холомина выиграли все три матча в группе на Олимпиаде в Токио

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выиграли все матчи в группе на турнире по пляжному волейболу на Олимпийских играх.

В заключительном матче соперницами спортсменок из России стали Мариафе Артачо и Талика Клэнси из Австрии. Но и они не сумели остановить победную серию наших волейболисток.

Легко выиграв первый сет со счетом 21:8, Макрогузова и Холомина уступили во втором - 15:21. Но затем сумели собраться и в решающей партии вырвать победу - 15:12.

По итогам группового турнира у россиянок три победы из трех. Ранее они переиграли соперниц из Италии и Кубы.