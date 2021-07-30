30.07.2021 11:00
Рубрика: Спорт
Россиянка Елена Осипова завоевала серебро Олимпийских игр в стрельбе из лука
В пятницу, 30 июля, сборная России по стрельбе из лука завоевала вторую медаль на Олимпиаде в Токио. Снова в активе нашей команды серебро.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В финале личного турнира Елена Осипова встречалась с кореянкой Ан Сан.
В напряженном и драматичном поединке успех сопутствовал представительнице Южной Кореи - 6:5.
08:34
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио 08:34
Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м. Ранее Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м
06:53
05:01
Евгений Рылов выиграл второе олимпийское золото 05:01
Российский пловец Евгений Рылов взял еще одно золото на Играх в Токио. Дистанцию в 200 метров спортсмен преодолел за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал американец Райан Мерфи, третьим - британец Люк Гринбэнк