Россиянка Елена Осипова завоевала серебро Олимпийских игр в стрельбе из лука

В пятницу, 30 июля, сборная России по стрельбе из лука завоевала вторую медаль на Олимпиаде в Токио. Снова в активе нашей команды серебро.