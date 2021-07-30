Россиянка Кочесок не смогла завоевать медаль в прыжках на батуте
В пятницу, 30 июля, на Олимпиаде в Токио был разыгран первый комплект медалей в прыжках на батуте. В финале соревнований у женщин победила представительница Китая Чжу Сюэин. За свое выступление она получила 56,635 балла.
Серебряную медаль завоевала еще одна китаянка Лю Линлин - 56,350. Третье место заняла Брайони Пейдж из Великобритании - 55,735.
Финалистка соревнований Сусана Кочесок из России стала седьмой - 54,290 балла. Еще одна россиянка Яна Лебедева не сумела выйти в финал.
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио 08:34
Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м. Ранее Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м
Евгений Рылов выиграл второе олимпийское золото 05:01
Российский пловец Евгений Рылов взял еще одно золото на Играх в Токио. Дистанцию в 200 метров спортсмен преодолел за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал американец Райан Мерфи, третьим - британец Люк Гринбэнк