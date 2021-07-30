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Идет  день олимпиады
30.07.2021 10:05
Рубрика: Спорт

Россиянка Кочесок не смогла завоевать медаль в прыжках на батуте

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В пятницу, 30 июля, на Олимпиаде в Токио был разыгран первый комплект медалей в прыжках на батуте. В финале соревнований у женщин победила представительница Китая Чжу Сюэин. За свое выступление она получила 56,635 балла.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Серебряную медаль завоевала еще одна китаянка Лю Линлин - 56,350. Третье место заняла Брайони Пейдж из Великобритании - 55,735.

Финалистка соревнований Сусана Кочесок из России стала седьмой - 54,290 балла. Еще одна россиянка Яна Лебедева не сумела выйти в финал.

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