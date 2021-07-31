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Идет  день олимпиады
31.07.2021 05:20
Рубрика: Спорт

Австралийская пловчиха Маккеон выиграла второе золото в Токио

Австралийка Кэйли Маккеон завоевала золотую медаль в заплыве на 200 метров на спине.
Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Австралийская пловчиха Титмус стала двукратной олимпийской чемпионкой

На проходящих в Токио Олимпийских играх разыграна очередная медаль в плавании на 200 метров у женщин. Золото досталось представительнице Австралии Кэйли Маккеон. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 4,68 секунды. Для австралийки это золото на Играх-2020 стало уже вторым. Ранее она победила на стометровке.

На 0,74 секунды от чемпионки отстала Кайли Масс из Канады, завоевавшая серебряную медаль. На счету сборной Австралии в этом заплыве еще и бронза. Ее принесла Эмили Сибом.

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