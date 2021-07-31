Австралийская пловчиха Маккеон выиграла второе золото в Токио
На проходящих в Токио Олимпийских играх разыграна очередная медаль в плавании на 200 метров у женщин. Золото досталось представительнице Австралии Кэйли Маккеон. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 4,68 секунды. Для австралийки это золото на Играх-2020 стало уже вторым. Ранее она победила на стометровке.
На 0,74 секунды от чемпионки отстала Кайли Масс из Канады, завоевавшая серебряную медаль. На счету сборной Австралии в этом заплыве еще и бронза. Ее принесла Эмили Сибом.
Российские шпажисты выиграли серебро в командном турнире на Олимпиаде 30.07.2021
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. В составе российской команды выступали Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио 30.07.2021
Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м. Ранее Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м