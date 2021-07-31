Австралийская пловчиха Маккеон выиграла второе золото в Токио

На проходящих в Токио Олимпийских играх разыграна очередная медаль в плавании на 200 метров у женщин. Золото досталось представительнице Австралии Кэйли Маккеон. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 4,68 секунды. Для австралийки это золото на Играх-2020 стало уже вторым. Ранее она победила на стометровке.

На 0,74 секунды от чемпионки отстала Кайли Масс из Канады, завоевавшая серебряную медаль. На счету сборной Австралии в этом заплыве еще и бронза. Ее принесла Эмили Сибом.