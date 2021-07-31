Колесников и Морозов не вышли в финал на 50 м вольным стилем
Определились финалисты в заплыве на 50 метров вольным стилем. К сожалению, в финал не смогли пробиться два представителя России - Климент Колесников и Владимир Морозов.
Обладатель двух наград Токио-2020 Колесников в своем заплыве показал четвертый результат - 21,82 секунды, но в итоге этого оказалось недостаточно. 21-летний россиянин в финал не прошел.
Морозов выступал в том же заплыве, что и соотечественник и финишировал с восьмым результатом - 22,25 секунды.
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