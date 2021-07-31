Минаков остался без медали в заплыве на 100 метров баттерфляем

Победу одержал представитель США Калеб Дрессел, преодолевший дистанцию за 49,45 секунды. Ему удалось обновить мировой рекорд.

Второе место у венгерского спортсмена Криштофа Милака, уступившего чемпиону 0,23 секунды. Пловец из Швейцарии Ноэ Понти финишировал на 1,29 секунды позже победителя заплыва, что обеспечило ему бронзовую медаль.

Россиянин Андрей Минаков до последнего боролся за олимпийскую медаль, но стал лишь четвертым, проиграв швейцарцу 0,14 секунды.