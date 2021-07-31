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Идет  день олимпиады
31.07.2021 05:03
Рубрика: Спорт

Минаков остался без медали в заплыве на 100 метров баттерфляем

Российский пловец Андрей Минаков финишировал четвертым в заплыве на 100 метров баттерфляем и не смог завоевать медаль Олимпиады в Токио.
Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Победу одержал представитель США Калеб Дрессел, преодолевший дистанцию за 49,45 секунды. Ему удалось обновить мировой рекорд.

Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Второе место у венгерского спортсмена Криштофа Милака, уступившего чемпиону 0,23 секунды. Пловец из Швейцарии Ноэ Понти финишировал на 1,29 секунды позже победителя заплыва, что обеспечило ему бронзовую медаль.

Россиянин Андрей Минаков до последнего боролся за олимпийскую медаль, но стал лишь четвертым, проиграв швейцарцу 0,14 секунды.

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