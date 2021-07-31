Ледеки стала семикратной олимпийской чемпионкой
В финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем американка Кэти Ледеки не оставила соперницам никаких шансов на успех, преодолев дистанцию за 8 минут 12,57 секунды. Для Ледеки это олимпийское золото стало уже седьмым в карьере.
Финишировавшая со вторым временем австралийка Ариарне Титмус уступила чемпионке 1,26 секунды. Бронза досталась представительнице Италии Симоне Куадарелле, которая проиграла чемпионке 5,78 секунды.
В этом заплыве принимала участие россиянка Яна Кирпичникова. 21-летняя спортсменка финишировала в заплыве восьмой, проиграв первому месту 13,73 секунды.
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