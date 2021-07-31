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Идет  день олимпиады
31.07.2021 10:41
Рубрика: Спорт

На Олимпиаде в Токио разыграны медали в парусном спорте в классе "RS:X"

Фото: Clive Mason/Getty Images Фото: Clive Mason/Getty Images
Фото: Clive Mason/Getty Images

Китаянка Лу Юньсю стала олимпийской чемпионкой в парусном спорте в классе "виндсерфинг" (RS:X) на Играх в Токио. Ситуация в этой дисциплине была такова, что еще перед началом финальной гонки было ясно, какие спортсменки займут места на пьедестале почета. Интрига заключалась в том, в каком порядке финишируют девушки.

Фото: AP Photo/Gregorio Borgia
Парусный спорт на Олимпиаде в Токио

Несмотря на то, что француженка Шарлин Пикон выиграла заключительную гонку, она стала лишь второй по общему числу набранных очков. А первое место и золотую медаль получила китаянка Лу Юньсю. Бронза на счету британки Эммы Уилсон.

В аналогичной дисциплине у мужчин золото выиграл Киран Бадлу из Нидерландов. Он стал вторым в финальном заплыве. Француз Тома Гояр становится обладателем серебряной медали. А Би Кун приносит очередную бронзовую медаль в копилку китайской команды.

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