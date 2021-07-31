На Олимпиаде в Токио разыграны медали в парусном спорте в классе "RS:X"
Китаянка Лу Юньсю стала олимпийской чемпионкой в парусном спорте в классе "виндсерфинг" (RS:X) на Играх в Токио. Ситуация в этой дисциплине была такова, что еще перед началом финальной гонки было ясно, какие спортсменки займут места на пьедестале почета. Интрига заключалась в том, в каком порядке финишируют девушки.
Несмотря на то, что француженка Шарлин Пикон выиграла заключительную гонку, она стала лишь второй по общему числу набранных очков. А первое место и золотую медаль получила китаянка Лу Юньсю. Бронза на счету британки Эммы Уилсон.
В аналогичной дисциплине у мужчин золото выиграл Киран Бадлу из Нидерландов. Он стал вторым в финальном заплыве. Француз Тома Гояр становится обладателем серебряной медали. А Би Кун приносит очередную бронзовую медаль в копилку китайской команды.
Россиянки выиграли серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из трех положений 10:55
Россиянки Юлия Зыкова и Юлия Каримова стали призерами Олимпиады в Токио в соревнованиях по стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений. Золото досталось швейцарке Нине Кристен, которая в финале выиграла с олимпийским рекордом
Российские шпажисты выиграли серебро в командном турнире на Олимпиаде 30.07.2021
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. В составе российской команды выступали Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос